2020-05-22T16:51:12+03:00
Общество

В Югру доставят дополнительное оборудование для проведения тестов на коронавирус

Поставки прибудут к середине июня
Руслан Савинов
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В Югру доставят дополнительное оборудование для проведения тестов на коронавирусВ Югру доставят дополнительное оборудование для проведения тестов на коронавирусФото: pixabay.com
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Директор департамента здравоохранения ХМАО Алексей Добровольский сообщил, что в течение последних дней были заключены контракты на поставку в округ оборудования для проведения тестов на коронавирус.

- В региона доставят семь роботизированных систем пробоподготовки, а также 15 амплификаторов - это аппараты проведения лабораторных исследований для диагностики. К 15 июня планируем выйти на максимальные цифры - это 6000 исследований. То есть практически в два раза увеличить число пцр-исследований на коронавирус благодаря этим решениям и поставкам оборудования в округ, - сообщил Алексей Добровольский.

ИСТОЧНИК KP.RU

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