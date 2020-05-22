В Югру доставят дополнительное оборудование для проведения тестов на коронавирус

22 Май 2020 2020-05-22T16:51:12+03:00

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Директор департамента здравоохранения ХМАО Алексей Добровольский сообщил, что в течение последних дней были заключены контракты на поставку в округ оборудования для проведения тестов на коронавирус.

- В региона доставят семь роботизированных систем пробоподготовки, а также 15 амплификаторов - это аппараты проведения лабораторных исследований для диагностики. К 15 июня планируем выйти на максимальные цифры - это 6000 исследований. То есть практически в два раза увеличить число пцр-исследований на коронавирус благодаря этим решениям и поставкам оборудования в округ, - сообщил Алексей Добровольский.

ИСТОЧНИК KP.RU