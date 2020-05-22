2020-05-22T16:46:05+03:00
Общество

Суды Югры рассмотрели 4616 протоколов о нарушении режима самоизоляции

С каждым днем количество административных правонарушений растет
Руслан Савинов
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Суды Югры рассмотрели 4616 протоколов о нарушении режима самоизоляцииСуды Югры рассмотрели 4616 протоколов о нарушении режима самоизоляцииФото: pixabay.com
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Начальник Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу Василий Романица подробно рассказал на заседании оперштаба региона о фактах нарушения самоизоляции югорчанами.

- С 19 мая по месту жительства проверено 1011 лиц, находящихся на карантине в режиме самоизоляции. За три дня составлено 377 административных протоколов за невыполнение установленного режима. За весь период существования ограничительных мер составлено 5114 административных протоколов, - пояснил Василий Романица.

Он добавил, что всего в суд направлено для рассмотрения 4616 протоколов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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