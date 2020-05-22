22 Май 2020 2020-05-22T08:25:39+03:00

Въезд в три пункта Сургутского района ограничили Фото: pixabay.com

Въезд в три пункта Сургутского района ограничили

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В Сургутском районе введены дополнительные меры по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции.

В частности, на период эпидемиологического неблагополучия ограничен въезд и выезд для граждан в Лянторе, Федоровском и Нижнесортымском.

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова подписала соответствующее постановление, накануне, 21 мая. Документ вступает в силу завтра, 23 мая.

- Соблюдайте все меры безопасности, прежде всего – требования к самоизоляции. При первых признаках заболевания звоните на горячую линию: 8 800 301 68 88, - напоминают югорчанам врачи.

ИСТОЧНИК KP.RU