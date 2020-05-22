Въезд в три пункта Сургутского района ограничили
В Сургутском районе введены дополнительные меры по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции.
В частности, на период эпидемиологического неблагополучия ограничен въезд и выезд для граждан в Лянторе, Федоровском и Нижнесортымском.
Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова подписала соответствующее постановление, накануне, 21 мая. Документ вступает в силу завтра, 23 мая.
- Соблюдайте все меры безопасности, прежде всего – требования к самоизоляции. При первых признаках заболевания звоните на горячую линию: 8 800 301 68 88, - напоминают югорчанам врачи.
ИСТОЧНИК KP.RU