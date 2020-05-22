2020-05-22T08:33:57+03:00
Общество

В Югре обсудили меры противодействия информационным фейкам в период пандемии

Пять югорчан уже привлекли к ответственности за распространение ложных сведений
Руслан Савинов
Поделиться:
В Югре обсудили меры противодействия информационным фейкам в период пандемииВ Югре обсудили меры противодействия информационным фейкам в период пандемииФото: pixabay.com
Изменить размер текста:

Комиссия общественной палаты ХМАО по взаимодействию со СМИ на онлайн-заседании обсудила ответственность СМИ и других участников информационного процесса за распространение недостоверной, фейковой информации

- Ложная информация дезориентирует граждан и препятствует принимаемым в стране мерам по недопущению ухудшения ситуации по распространению коронавирусной инфекции. В адрес СМИ поступает много вопросов о том, на основании чего возбуждаются дела, как определяется и чем отличается фейковая информация от личного мнения граждан, - стало известно на заседании.

- К какой именно ответственности, административной или уголовной, надлежит привлекать гражданина в случае недостоверной информации, в каждом случае решается индивидуально с учетом всех обстоятельств, - сообщил старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Югре Денис Волощенко.

Добавим, что к настоящему моменту составлено пять административных протоколов в отношении югорчан, распространявших недостоверные сведения в период пандемии.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Руководителя УК в Нягани оштрафовали
Профицит бюджета ХМАО в первом квартале 2020 года превысил 25 млрд рублей
Большинство новых случаев заражения коронавирусом произошли в Сургутском районе
В Ханты-Мансийске продолжат развивать инфраструктуру для велосипедистов
Детям – сиротам в Югре повысили компенсации за проезд в транспорте
Культурная онлайн-программа на 22 мая для югорчан на самоизоляции
Мировой нефтяной совет поздравил югорчан с добычей 12 млрд тонн нефти
В Югре обсудили меры противодействия информационным фейкам в период пандемии
Въезд в три пункта Сургутского района ограничили
Во дворе в Сургуте сбили ребёнка
Погода в Югре 22 мая: небольшое похолодание
Оператор заправочной станции в Сургутском районе чуть не взорвал газовый баллон
В Югре ожидаются грозы и сильный ветер
Комсомольское озеро начали благоустраивать в Нижневартовске
Сургутянин спас двух тонущих подростков
Следователи ХМАО проводят проверку по сообщению медиков о неполных выплатах
Когда в Нижневартовске начнут отключать горячую воду?
Глава депздрава ХМАО: «Ни одна больница региона не закрыта на карантин»
В Сургутском районе могут развернуть блокпосты на время пандемии
Большинство новых случаев заражения коронавирусом произошли в Когалыме
В жилом доме на улице Мира в Сургуте произошло возгорание
В какое время можно гулять по улице в ХМАО в период пандемии?
Регоператор ХМАО возобновил обустройство контейнерных площадок