В Югре обсудили меры противодействия информационным фейкам в период пандемии
Комиссия общественной палаты ХМАО по взаимодействию со СМИ на онлайн-заседании обсудила ответственность СМИ и других участников информационного процесса за распространение недостоверной, фейковой информации
- Ложная информация дезориентирует граждан и препятствует принимаемым в стране мерам по недопущению ухудшения ситуации по распространению коронавирусной инфекции. В адрес СМИ поступает много вопросов о том, на основании чего возбуждаются дела, как определяется и чем отличается фейковая информация от личного мнения граждан, - стало известно на заседании.
- К какой именно ответственности, административной или уголовной, надлежит привлекать гражданина в случае недостоверной информации, в каждом случае решается индивидуально с учетом всех обстоятельств, - сообщил старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Югре Денис Волощенко.
Добавим, что к настоящему моменту составлено пять административных протоколов в отношении югорчан, распространявших недостоверные сведения в период пандемии.
ИСТОЧНИК KP.RU