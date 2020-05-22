В Югре обсудили меры противодействия информационным фейкам в период пандемии

22 Май 2020 2020-05-22T08:33:57+03:00

Пять югорчан уже привлекли к ответственности за распространение ложных сведений

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Комиссия общественной палаты ХМАО по взаимодействию со СМИ на онлайн-заседании обсудила ответственность СМИ и других участников информационного процесса за распространение недостоверной, фейковой информации

- Ложная информация дезориентирует граждан и препятствует принимаемым в стране мерам по недопущению ухудшения ситуации по распространению коронавирусной инфекции. В адрес СМИ поступает много вопросов о том, на основании чего возбуждаются дела, как определяется и чем отличается фейковая информация от личного мнения граждан, - стало известно на заседании.

- К какой именно ответственности, административной или уголовной, надлежит привлекать гражданина в случае недостоверной информации, в каждом случае решается индивидуально с учетом всех обстоятельств, - сообщил старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Югре Денис Волощенко.

Добавим, что к настоящему моменту составлено пять административных протоколов в отношении югорчан, распространявших недостоверные сведения в период пандемии.

ИСТОЧНИК KP.RU