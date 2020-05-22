Большинство новых случаев заражения коронавирусом произошли в Сургутском районе

22 Май 2020 2020-05-22T10:56:46+03:00

Врачи делают все необходимое для локализации инфекции

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В Югре лабораторно подтверждены 80 новых случая заболевания коронавирусом в 14 муниципалитетах. География распространения инфекции такова:

- Сургутский район – 19, Нефтеюганский район – 4, Нижневартовский район – 1, Ханты-Мансийск – 1, Сургут – 18, Нефтеюганск – 8, Нижневартовск – 6, Нягань – 1, Мегион – 7, Радужный – 1, Лангепас – 3, Когалым – 7, Покачи – 1, Белоярский – 3, - пояснила замруководителя Роспотребнадзора по ХМАО Инна Кудрявцева. Напомним, что всего в регионе лабораторно подтвержденных случаев инфекции - 1510.

По возрастной структуре новые случаи распределены следующим образом: дети – 4, 18-29 – 15, 30-49 – 33, 50-64 – 21,- старше 65 лет – 7. По местам инфицирования: завозные - 4, из контактов в очагах - 54, в 22 случаях контакт уточняется.

По клинической структуре: в состоянии пневмонии – 30 случаев, с симптомами ОРВИ - 31 случай, в бессимптомной форме заболевания – 19.

Из всех зарегистрированных случаев коронавируса в регионе 15 человек на ИВЛ, 29 в реанимационных отделениях инфекционных госпиталей.

ИСТОЧНИК KP.RU