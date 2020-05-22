2020-05-22T10:46:53+03:00
Коронавирус Covid-19

Число заболевших коронавирусом в ХМАО на 22 мая 2020 года превысило полторы тысячи человек

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Югре на 22 мая 2020 года
Руслан Савинов
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Число заболевших коронавирусом в ХМАО на 22 мая 2020 года превысило полторы тысячи человекЧисло заболевших коронавирусом в ХМАО на 22 мая 2020 года превысило полторы тысячи человекФото: pixabay.com
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Число заболевших коронавирусом в Югре на 22 мая 2020 года: 1510 человек, за сутки зафиксировано 80 новых случаев. Об этом стало известно от представителей оперативного штаба региона.

Всего за последние сутки в России подтверждены 8894 случая новой коронавирусной инфекции. При этом выздоровели 7144 человек.

- Всего в стране зарегистрировано 326 448 заболевших, а число выздоровевших пациентов увеличилось до 99825 человек, - подвели итог в оперштабе РФ. Также за сутки зафиксировано 150 смертей по всей России, а за весь период в РФ от коронавируса скончались 3249 человек.

Таким образом, к настоящему моменту ситуация в ХМАО такова: 1510 случаев заболевания.

Соблюдайте все меры безопасности, прежде всего – требования к самоизоляции. При первых признаках заболевания звоните на горячую линию: 8 800 301 68 88.

ИСТОЧНИК KP.RU

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