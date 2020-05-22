Глава депздрава ХМАО подробно рассказал о стимулирующих выплатах медикам

22 Май 2020 2020-05-22T15:56:20+03:00

Изменить размер текста: A A

Директор регионального департамента здравоохранения Алексей Добровольский ответил на вопросы югорчан в соцсети «Инстаграм». Многие вопросы касались темы стимулирующих выплат медикам.

- Стимулирующие выплаты в Югре за апрель получили более 2100 медработников, борющихся с коронавирусом. Максимальные стимулирующие выплаты положены тем медработникам, кто работает с пациентами в COVID-госпитале, - сообщил глава депздрава.

Он отметил, что в регионе созданы специальные COVID-госпитали, при этом на станциях скорой помощи и в поликлиниках персонал разделен на работающих с «подозрительными» или уже заразившимися пациентами и тех, кто обслуживает всех остальных — потоки пациентов также разделены.

Кроме того, стимулирующие выплаты зависят не только от того, как в медучреждении названы бригады или подразделения, но и от наличия пациентов с коронавирусом в населенном пункте в течение рассматриваемого периода.

Также право на дополнительные выплаты распространяется на медработников ПЦР-лабораторий, где проводятся исследования на коронавирус.

ИСТОЧНИК KP.RU