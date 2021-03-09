Ростехнадзор назвал четыре возможные причины аварии на трубопроводе в Нижневартовске

Утилизация углеводородов на Оби. Фото: СибурТюменьГаз

В Северо-Уральском управлении Ростехнадзора назвали четыре возможные причины возникновения аварии на трубопроводе под Нижневартовском 6 марта 2021 года. По данным ведомства, ими могли стать: дефекты в местах соединения участков трубопровода, потеря металла из-за коррозии и эрозии, изменение линейных нагрузок на трубопровод и повреждения от окружающей среды.

Каждую версию изучит комиссия Ростехнадзора по техническом расследованию причин аварии, созданная на следующий день после пожара. В нее вошли технические руководители и специалисты компаний «СИБУР», СОГАЗ, представители МЧС и Росприроднадзора.

Сейчас сотрудники ПАО «СИБУР Холдинг», АО «СибурТюменьГаз» и ООО «Запсибтрансгаз» выясняют, как эксплуатировался трубопровод и исполнялись ли требования по его ремонту.

Какова реальная причина произошедшего – станет известно позже, по итогам работы комиссии.

Напомним, пожар в акватории на Оби под Нижневартовском произошел вечером, 6 марта 2021 года. В результате ЧП пострадал один человек. По данным на 9 марта, специалисты утилизировали в специальной печи все углеводороды, попавшие в атмосферу. Росрыболовство, Росприроднадзор, следователи и прокуратура проводят проверку.

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