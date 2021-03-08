В Югре утилизируют углеводороды на месте порыва на реке Обь под Нижневартовском

На реке Обь под Нижневартовском завершают утилизацию углеводородов после пожара, который произошел вечером 6 марта 2021 года. По данным компании «СибурТюменьГаз», решение об оперативной утилизации было на заседании пожарно-технической рабочей группы при комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности Югры.

Несмотря на праздничный выходной день, губернатор Югры Наталья Комарова лично осмотрела место происшествия на вертолете. Представители компании «Сибур» доложили главе региона о результатах работы по ликвидации последствий порыва, горения. Так, по данным предприятия, специалисты мониторят загазованность на Оби. При помощи газоанализаторов они делают замеры как выше по течению от места происшествия, так и ниже по течению.

Сотрудники Северо-Уральского межрегионального управления Росприроднадзора уже взяли пробы воды в Оби, результаты должны стать известны до 16 марта. Представители Росрыболовства также изучают пробы на месте порыва, а Ростехнадзор сформировал рабочую группу, которая изучит причины случившегося и исключит риски повторения ситуации.

- Специалисты отобрали 22 пробы воды на наличие загрязняющих веществ на месте порыва, а также выше и ниже по течению Оби. Заборы взяли в районе Мегиона, Лангепаса, Сургута. Анализ проведем на наличие нефтепродуктов, хлоридов и других токсичных веществ. Результаты станут известны 9 марта. На качестве питьевой воды произошедшее не отразится, - заверил руководитель Северо-Уральского межрегионального управления Росприроднадзора Андрей Гуржеев.

Кроме этого, на месте горения, на расстоянии 15, 100, 500, 2 тысячи метров от него взяли пробы атмосферного воздуха. Проводятся лабораторные исследования, по результатам которых будут приняты соответствующие решения. Ситуация находится под контролем центрального аппарата Росприроднадзора.

Слева - дожиг на амбаре, справа - Обь. Фото: телеграм-канал Андрея Виля

С завтрашнего дня, 9 марта, Росрыболовство начнет исследовать водные биологические ресурсы, включая саму воду и грунт. Эту работу проведут нефтехимики из Ростова и Волгограда. Пробы будут оперативно отработаны, по итогам исследования будет дана соответствующая оценка.

Росрыболовство с 9 марта начнет исследование воды и грунта. Фото: Росрыболовство

А В ЭТО ВРЕМЯ

В Нижневартовском районе специалисты патрулируют места порыва продуктопровода, чтобы не допустить людей в зону ЧП, в частности, рыбаков. В Сургутском районе территорию патрулируют 28 человек, в Нефтеюганске и Сургуте – по 4 человека, в Нефтеюганском районе – 3 человека. В работе задействованы чиновники, полицейские, ЧОПовцы и специалисты государственной инспекции по маломерным судам.

- На промысловых дорогах для безопасности людей выставлены дополнительные кордоны, мобильные посты. Такие меры будут действовать в течение ближайших дней, – рассказал генеральный директор ООО «Сибур» Михаил Карисалов. – Эпизодически на месте горения мы наблюдаем появление языков огня не более 20 сантиметров. Давление в отсеченном продуктопроводе меньше 1 атмосферы.

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