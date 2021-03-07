Специалисты не обнаружили загрязняющих веществ в воздухе после пожара на реке Обь под Нижневартовском

Слева - дожиг на амбаре, справа - Обь. Фото: телеграм-канал Андрея Виля

Специалисты Ханты-Мансийского окружного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды – филиала «Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» не обнаружили загрязняющих веществ, превышающих предельно-допустимую концентрацию после пожара на Оби под Нижневартовском.

Специалисты не обнаружили загрязняющих веществ в воздухе. Фото: Правительство Югры

Как сообщили в правительстве Югры, проверки 7 марта 2021 года проходили в Сургуте, Нижневартовске и Нефтеюганске. Специалисты отобрали и проанализировали пробы атмосферного воздуха в пунктах наблюдения за загрязнением атмосферы и пришли к такому выводу.

Решение об анализе проб воздуха приняли во время заседания пожарно-технической рабочей группы при комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности. Как отметил генеральный директор АО «СибурТюменьГаз» Александр Тепляков, последствия происшествия ликвидировали собственными силами предприятия.

- Возгорание ликвидировали 27 человек личного состава и 12 единиц техники. На данный момент ведется контроль давления на месте повреждения. Потребность в дополнительных силах и средствах отсутствует, - отметил Александр Тепляков.

По его словам, по этому продуктопроводу перекачивают пропан-бутановые фракции. В соответствии с экспертизой промышленной безопасности резервная нитка, где и зафиксировано возгорание, может использоваться до 1 апреля 2023 года.

Пожар на Оби под Нижневартовском. Фото: соцсети

Врио начальника ГУ МЧС по ХМАО-Югре Сергей Антонов заявил, что ЧП на Оби специалисты квалифицируют как технологическое происшествие. Профильные ведомства патрулируют место возгорания и следят за тем, чтобы рыбаки не приближались к этой зоне.

Сейчас на месте возгорания работает оперативная группа, куда по поручению губернатора Натальи Комаровой включены специалисты Росприроднадзора, Ростехнадзора. Чтобы оценить нанесенный ущерб окружающей среде, специалисты берут пробы поверхностных вод. О результатах проверки чиновники обещают отчитаться в ближайшее время.

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