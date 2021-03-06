Пожар на реке Обь под Нижневартовском 6 марта 2021: произошла авария на трубопроводе, за ЧП следят экологи

ЧП в Нижневартовске в акватории Оби. Фото: Росприродназдор

Пожар на реке Обь под Нижневартовском 6 марта 2021 произошел, предположительно из-за аварии на подводном трубопроводе. Об этом на своей страничке сообщила глава Росприродназдора Светлана Радионова.

- Сейчас Росприроднадзор и МЧС следят за ситуацией. Руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова находится на связи с губернатором ХМАО-Югры Натальей Комаровой. В ближайшее время на место происшествия прибудут инспекторы Службы для установления причин происходящего и оценки нанесённого вреда экологии, - отметили в ведомстве.

В Правительстве Югры корреспонденту «Комсомольской правды – Югра» подтвердили, что ситуация с пожаром в Нижневартовске в акватории Оби взял на контроль Росприроднадзор. Однако каких-то конкретных сведений о ЧП пока нет – более точные данные будут известны позднее.

Светлана Радионова рассказала о пожаре в Нижневартовске. Фото: инстаграм Светланы Радионовой

Как стало известно корреспонденту «Комсомольской правды – Югра» в группе предприятий «СибурТюменьГаз», на подводном переходе через Обь продуктопровода Нижневартовский ГПЗ – Южно-Балыкский ГПЗ произошел пропуск широкой фракции легких углеводородов с последующим возгоранием.

- Участок оперативно локализовали, сейчас специалисты утилизируют оставшиеся углеводороды через предусмотренные проектные решения (так называемые, амбары дожига). Вместе с этим по проектным схемам организовано опорожнении трубопровода.

На предприятии также добавили, что специалисты вместе с представителями Управления Росприродназдора по ХМАО-Югре ведут мониторинг. От места возгорания до ближайшего населенного пункта 44 километра, поэтому рисков для населения нет.

По данным МЧС по ХМАО-Югре, пожарные сейчас пытаются попасть к месту возгорания, однако дороги туда нет. В свою очередь, очевидцы сообщают о «сильном запахе нефти», который чувствуется за несколько метров от места происшествия.