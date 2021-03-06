Локализация пожара на реке Обь под Нижневартовском 6 марта 2021: газ оперативно сжигают

Фото: скриншот с Инстаграма Светланы Радионовой

Компания - владелец продуктопровода, на котором случилась внештатная ситуация, объявил о локализации пожара на реке Обь под Нижневартовском 6 марта 2021 года. В официальном комментарии "СибрТюменьГаз" говорится, что участок оперативно локализован и сейчас оставшиеся углеводороды утилизируют с помощью предусмотренных проектных решений, в частности, через амбары дожига

По данным предприятия, в трубе в момент ЧП находились широкие фракции легких углеводов и произошел их попуск. Кратковременное возгорание, судя по появившимся в социальных сетях видео, возникли в момент, когда рядом проезжал на снегоходе мужчина.

Сейчас предприятие мониторит вместе с представителями регионального природнадзора состояние атмосферного воздуха рядом с местом пожара. По предварительным данным, опасности для населения нет, ведь до ближайшего населенного пункта более 44 километров. Также сообщается, что рисков для окружающей среды также нет. Уже 7 марта на место прибудут экологи и проведут комплексную проверку. Глава федерального Росприроднадзора Светлана Радионова отметила, что также держит ситуацию на контроле и находится в тесном взаимодействии с губернатором округа.