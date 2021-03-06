Прокуратура разбирается с пожаром на газопроводе на реке Обь под Нижневартовском

Пожар был достаточно сильным. Фото:https://www.instagram.com/p/CMFgQZXgoUJ/

Сотрудники прокуратуры Нижневартовского района работают на месте пожара на газопроводе на реке Обь под Нижневартовском. ЧП случилось в 44 километрах от ближайших населенных пунктов. На месте работу правоохранителей координируют и.о. прокурора района Денис Кынев и природоохранный прокурор Олег Мавлютов.

- Прокуратура проведет полную проверку обстоятельств пожара, разберется, были ли нарушены требования природоохранного законодательства и почему и вместе с контролирующими органами расчитает ущерб для окружающей среды, - отметили в прокуратуре Ханты-Мансийского автономного округа.

Также правоохранителям предстоит определить, кто виноват в ЧП и привлечь эти лица к ответственности. Напомним, что пожар на газопроводе под Нижневартовском вспыхнул 6 марта 2021 года. Позже выяснилось, что произошла утечка газа пропан-бутан, который находился в трубопроводе. Огонь разгорелся в момент, когда по льду реки проезжал мужчина на снегоходе. По данным МЧС, он пострадал, помощь ему оказали медики.

На данный момент пожар локализован. Владельцы трубопровода продолжают сжигать газ. 7 марта на месте будут работать инспекторы Роспотребнадзора, которые также оценят ущерб для экологии. По предварительным данным самой компании риска для окружающей среды нет.