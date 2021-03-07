Росрыболовство оценит ущерб водным ресурсам в результате пожара на Оби под Нижневартовском

Фото: Росрыболовство

Оперативная группа Росрыболовства приступила к работам на месте прорыва газопровода в акватории Оби в районе Нижневартовска. Напомним, в результате ЧП пары нефтяного газа и газового конденсата вышли в атмосферу, загорелись легкие углеводороды.

Нижнеобское территориальное управление возбудило административное расследование по признакам состава правонарушения по статьям «Несоблюдение требований к сохранению водных биологических ресурсов и среды их обитания» и «Нарушение правил охраны среды обитания или путей миграции объектов животного мира и водных биологических ресурсов».

- После локализации огня и возможности доступа к непосредственному месту аварии специалисты Тюменского филиала ВНИРО и Нижнеобского филиала ФГБУ «Главрыбвод» приступят к сбору образцов воды, почвы, гидробионтов, - сообщили в ведомстве.

Слева - дожиг на амбаре, справа - Обь. Фото: телеграм-канал Андрея Виля

Тем временем, генеральный директор АО «СибурТюменьГаз» Александр Тепляков сообщил, что специалисты завершают утилизацию оставшихся продуктов газопереработки. Работа на предприятиях компании ведется в штатном режиме.

- Транспортировка продуктов газопереработки из Нижневартовского ГПЗ на Южно-Балыкскую головную насосную станцию ведется через основную линию газопродуктопровода, - рассказал Александр Тепляков. – После обнаружения пропуска участок газопродуктопровода был локализован, оставшиеся в нем продукты газопереработки утилизированы через амбары дожига, небольшая часть - через открытое горение. Кроме того, одновременно организовано опорожнение трубопровода по проектным схемам. Рисков повторного возгорания нет.

Представители регионального управления Росприроднадзора, Ростехнадзора и МЧС устанавливают причины происшествия.

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