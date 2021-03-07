В Ростехнадзоре усомнились, что пожар на акватории Оби в Нижневартовске 6 марта 2021 произошел без рисков для окружающей среды

Фото: скриншот из видео Светланы Радионовой

Заявление компании «Сибуртюменьгаз» о том, что авария в акватории реки Обь неподалеку от Нижневартовска, не несет рисков для окружающей среды и населения, вызывает сомнение. Такое мнение выразил официальный представитель Ростехнадзора Андрей Виль в своем telegram-канале.

- По предварительным расчетам на аварийном участке подводного продуктопровода ООО «Запсибтрансгаз» (АО «СибурТюменьГаз» управляющая компания) могло находиться порядка 700 тонн ШФЛУ (широкая фракция легких углеводородов, - прим. ред.). В связи с этим заявления об отсутствии угрозы окружающей среде вызывают серьезные сомнения, - отметил Андрей Виль.

По его словам, сейчас руководитель Северо-Уральского управления Ростехнадзора Игорь Нисковских подписал приказ о формировании комиссии по техническому расследованию аварии. В районе ЧП сейчас работает МЧС.

- Как только позволят условия, наши инспекторы и другие члены комиссии изучат ситуацию на месте, - подчеркнул Андрей Виль.

Пока Ростехнадзор изучает причины происшествия, очевидцы постят в соцсетях видео с места ЧП. К примеру, один и них сообщил о сгоревшем снегоходе.

- Во так снегоход взорвался, сгорела вся техника! Не знаю, «жива» она или нет, - рассказывает очевидец.

Другому «посчастливилось» оказаться прямо внутри пламени. Его костюм обгорел.

Напомним, пожар на реке Обь под Нижневартовском произошел 6 марта 2021: на месте произошла авария на трубопроводе, за ЧП следят экологи. С места ЧП было опубликовано видео. Позже специалисты оперативно сожгли газ, чтобы локализовать пожар, прокуратура начала проверку.