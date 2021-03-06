Видео пожара на реке Обь под Нижневартовском 6 марта 2021: опубликованы кадры горения трубопровода

Фото: скриншот с Инстаграма Светланы Радионовой

Управление Росприроднадзора опубликовало видео пожара на реке Обь под Нижневартовском 6 марта 2021. Как ранее сообщала «Комсомольская правда – Югра», ЧП произошло, предположительно из-за аварии на подводном трубопроводе. Огонь вырвался из-подо льда в тот момент, когда мимо проезжал мужчина на снегоходе.

По данным Росприроднадзора, руководитель ведомства Светлана Радионова сейчас находится на связи с главой Югры Натальей Комаровой. На место ЧП совсем скоро прибудут инспекторы Службы управления, чтобы установить причины происходящего и оценки нанесенного вреда экологии.

Конкретных сведений по ЧП пока нет – более точные данные станут известны позднее. Скорее всего, уже вскоре проверяющие смогут озвучить причины пожара на реке Обь.