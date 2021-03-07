«О, елки! Ты и сзади обгоревший!»: рыбак на снегоходе получил ожоги на пылающей реке Оби

Рыбак получил ожоги на горящей реке Оби в Нижневартовске 6 марта 2021, где произошла авария на трубопроводе. Фото: скриншот с видео

Возгорание на на реке Оби в Нижневартовске 6 марта 2021 года могло произойти из-за искры от снегохода «Буран», на котором передвигались рыбаки. Один из них - шестидесятилетний мужчина, именно он пострадал при пожаре: у него сгорела практически вся роба. Если бы не шлем, то рыбаку бы не поздоровилось.

- Сгорело все! Не знаю, техника «живая» или нет, - говорит очевидец происшествия, намекая на «пострадавший» снегоход. – О, ёлки! Ты сзади обгоревший! А ещё новая пила сгорела, которую ни разу не заводили.

Тем временем, в Ростехнадзоре решили проверить информацию о том, что до 90% из 700 тонн широкой фракции легких углеводородов отсекли и направили на сжигание в специально оборудованных амбарах.

ОФИЦИАЛЬНО

Следователи Нижневартовского района проводят процессуальную проверку по факту прорыва на подводном переходе через реку Обь продуктопровода «Нижневартовский ГПЗ – Южно-Балыкский ГПЗ». В ведомстве подтвердили, что во время пожара термические ожоги лица и туловища получил мужчина. Ему оказали первую медицинскую помощь и назначили амбулаторное лечение. Чтобы установить все обстоятельства произошедшего, на место ЧП выехали следователи: по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Как ранее сообщала «Комсомольская правда – Югра», пожар на реке Обь под Нижневартовском произошел 6 марта 2021: на месте произошла авария на трубопроводе, за ЧП следят экологи. С места ЧП было опубликовано видео. Позже специалисты оперативно сожгли газ, чтобы локализовать пожар, прокуратура начала проверку. В Ростехнадзоре усомнились, что пожар на акватории Оби в Нижневартовске 6 марта 2021 произошел без рисков для окружающей среды