2020-07-03T23:14:14+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Югре, последние новости на 4 июля 2020: ЕГЭ по-новому и увеличение количества заболевших в Сургуте

Мы собрали последние новости о коронавирусе в ХМАО на 4 июля 2020 года
Руслан Савинов
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Коронавирус в Югре, последние новости на 4 июля 2020: ЕГЭ по-новому и увеличение количества заболевших в СургутеКоронавирус в Югре, последние новости на 4 июля 2020: ЕГЭ по-новому и увеличение количества заболевших в СургутеФото: pixabay.com
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Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в ХМАО на 4 июля 2020 года.

В Сургуте по данным на 4 июля прирост заболевших COVID-19 за сутки составил 113 пациентов. В целом по региону прирост зафиксирован на отметке 271 инфицированный. Медработники региона делают все возможное для стабилизации эпидобстановки в Югре.

Статистика Яндекса по коронавирусу в Югре

Статистика Яндекса по коронавирусу в Югре

Напомним, до 5 июля приостановлено размещение граждан в пансионатах, домах отдыха, санаторно-курортных организациях, детских лагерях и гостиницах.

Так, для пожилых югорчан продлили режим самоизоляции.

- Исключением являются лишь работники организаций, чье пребывание на рабочем месте является критически важным, - уточнила Наталья Комарова.

Кроме того, московские эксперты отметили профессионализм врачей Нягани. Миссия московских медработников в регионе завершена: они покидают ХМАО. Всего специалисты посетили 13 госпиталей Югры.

Обработку Мегиона против коронавируса кратно усилили. Дезинфекция будет проводиться в таком режиме до отмены режима повышенной готовности.

Больше ста югорчан выздоравливают от коронавируса за сутки, а свыше 180 тысяч жителей региона протестированы на COVID-19

Более 9 тысяч школьников сдадут ЕГЭ в Югре. На каждом пункте проведения установят дозаторы с антисептиками, вход на экзамены пройдёт строго по графику, рассадку школьников организуют в шахматном порядке, сотрудники и все лица, задействованные в проведении ЕГЭ, пройдут обязательный тест на коронавирус.

К сожалению, пока самая напряженная эпидситуация складывается в Сургуте. По словам медработников, обстановку осложняет то, что многие сургутяне не соблюдают требования режима повышенной готовности и самоизоляции.

Статистика по ХМАО от оперштаба Югры

Статистика по ХМАО от оперштаба Югры

Таким образом, к настоящему моменту в Югре зарегистрировано 9756 случаев коронавирусной инфекции, 4947 - выздоровели, 63 человека ранее умерли (из них четверо за минувшие сутки), 20163 жителей региона подлежат наблюдению, 35867 югорчан сняты с медицинского наблюдения.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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