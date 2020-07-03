2020-07-03T09:49:50+03:00
Общество

Более 9 тысяч школьников сдадут ЕГЭ в Югре

Сегодня, 3 июля, сдают географию, литературу и информатику
Руслан Савинов
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Более 9 тысяч школьников сдадут ЕГЭ в ЮгреБолее 9 тысяч школьников сдадут ЕГЭ в ЮгреФото: pixabay.com
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Более девяти тысяч школьников сдадут ЕГЭ в Ханты-Мансийском автономном округе в текущем году.

- Сегодня, 3 июля, школьники будут сдавать географию – 276 человек, литературу – 728 человек и информатику – 1470 человек, - напоминают в пресс-службе депобразования и молодежи Югры.

Отмечается, что результаты сегодняшних экзаменов станут известны не позднее 17 июля.

Сообщается, что во время организации и проведения экзаменов примут все меры профилактики против коронавируса:

- Разработана и утверждена особая инструкция по обеспечению санитарно-эпидемиологической безопасности при проведении ЕГЭ в условиях распространения инфекции, - пояснили в депобразования ХМАО.

Заметим, что инструкция разработана в соответствии с рекомендациями Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки.

Таким образом, на каждом пункте проведения установят дозаторы с антисептиками, вход на экзамены пройдёт строго по графику, рассадку школьников организуют в шахматном порядке, сотрудники и все лица, задействованные в проведении ЕГЭ, пройдут обязательный тест на коронавирус.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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