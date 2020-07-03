3 Июль 2020 2020-07-03T10:54:27+03:00

Число заболевших коронавирусом в ХМАО на 3 июля 2020 года составило 9756 человек Фото: pixabay.com

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Югре на 3 июля 2020 года

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Число заболевших коронавирусом в Югре на 3 июля 2020 года: 9756 человек, за сутки зафиксировано 271 новый случай. Об этом стало известно от представителей оперативного штаба региона.

Всего за последние сутки в России подтверждены 6718 случаев новой коронавирусной инфекции. При этом выздоровели 8915 человек.

- В стране зарегистрировано 667883 заболевших, а число выздоровевших пациентов увеличилось до 437893 человек, - подвели итог в оперштабе РФ. Также за сутки зафиксировано 176 смертей по всей России, а за весь период в РФ от коронавируса скончались 9859 человек.

Таким образом, к настоящему моменту ситуация в ХМАО такова: 9756 случаев заболевания.

Соблюдайте все меры безопасности, прежде всего – требования к самоизоляции. При первых признаках заболевания звоните на горячую линию: 8 800 301 68 88.

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ИСТОЧНИК KP.RU