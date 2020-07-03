2020-07-03T10:54:27+03:00
Коронавирус Covid-19

Число заболевших коронавирусом в ХМАО на 3 июля 2020 года составило 9756 человек

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Югре на 3 июля 2020 года
Руслан Савинов
Поделиться:
Число заболевших коронавирусом в ХМАО на 3 июля 2020 года составило 9756 человекЧисло заболевших коронавирусом в ХМАО на 3 июля 2020 года составило 9756 человекФото: pixabay.com
Изменить размер текста:

Число заболевших коронавирусом в Югре на 3 июля 2020 года: 9756 человек, за сутки зафиксировано 271 новый случай. Об этом стало известно от представителей оперативного штаба региона.

Всего за последние сутки в России подтверждены 6718 случаев новой коронавирусной инфекции. При этом выздоровели 8915 человек.

- В стране зарегистрировано 667883 заболевших, а число выздоровевших пациентов увеличилось до 437893 человек, - подвели итог в оперштабе РФ. Также за сутки зафиксировано 176 смертей по всей России, а за весь период в РФ от коронавируса скончались 9859 человек.

Таким образом, к настоящему моменту ситуация в ХМАО такова: 9756 случаев заболевания.

Соблюдайте все меры безопасности, прежде всего – требования к самоизоляции. При первых признаках заболевания звоните на горячую линию: 8 800 301 68 88.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Сургуте вновь более 100 заболевших коронавирусом за сутки

Врачи делают все необходимое для локализации инфекции (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Югре 2020: последние новости»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Сургуте вновь более 100 заболевших коронавирусом за сутки
Энергетики Сургута 3 июля перешли на усиленный режим работы
Число заболевших коронавирусом в ХМАО на 3 июля 2020 года составило 9756 человек
В Югре школьница, получившая травму носа в школе, получила компенсацию морального вреда
В Югре сбили двоих детей
Участковый в Югре не помог истекавшему кровью потерпевшему
Мост «Красный дракон» в Ханты-Мансийске получит новую подсветку
Погода в Югре 3 июля: кратковременный дождь и гроза
Сургутские полицейские в 2020 году заблокировали 60 экстремистских сайтов
В Сургутском районе не зафиксировали нарушений при голосовании
Две крупные улицы в Нижневартовске частично перекроют для ремонта
Югорчанин похитил дорогое кольцо с бриллиантами
Югорские спасатели направились в Якутию для помощи в ликвидации природных пожаров
В водоохранной зоне югорской реки Картопья обнаружили серьезные нарушения
Больница Нягани получила уникальный подарок от спонсора – высокотехнологичный аппарат ИВЛ
Субсидирование перевозок удешевляет железнодорожные билеты в пригород на 73% в Югре
За неоднократное вождение в нетрезвом виде хантымансийца отправили в тюрьму
У каждого югорчанина есть возможность отблагодарить медработников
Уровень воды во всех югорских реках стабилизировался
Сургут и Нижневартовск в антилидерах по приросту заболевших коронавирусом за сутки
Югорчанам пояснили, возможно ли проведение капремонта раньше установленного срока
Число заболевших коронавирусом в ХМАО на 2 июля 2020 года составило 9485 человек
Служащая Советского центра занятости населения в Югре подозревается в получении взяток
Югорская шахматистка обыграла действующую чемпионку мира и вышла в четвертьфинал этапа женского гран-при