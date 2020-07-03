3 Июль 2020 2020-07-03T11:26:50+03:00

В Сургуте вновь более 100 заболевших коронавирусом за сутки Фото: pixabay.com

Врачи делают все необходимое для локализации инфекции

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В Югре лабораторно подтверждены 271 новый случай заболевания коронавирусом в 11 муниципалитетах. География распространения инфекции такова:

- Сургут – 113, Нижневартовск – 43, Ханты-Мансийск – 30, Когалым – 25, Нефтеюганск – 14, Нягань – 13, Сургутский район – 12, Мегион – 10, Лангепас – 8, Пыть-Ях – 2, Покачи – 1, - пояснила замруководителя Роспотребнадзора по ХМАО Инна Кудрявцева. Напомним, что всего в регионе лабораторно подтвержденных случаев инфекции - 9756.

По клинической структуре: в состоянии пневмонии – 62, с симптомами ОРВИ - 183, в бессимптомной форме заболевания – 26. По месту инфицирования: контактные установлены - 193, в 78 случаях контакт уточняется.

Добавим, что из всех лабораторно подтверждённых случаев коронавируса в регионе 53 человека – на ИВЛ, 72 – в реанимации.

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ИСТОЧНИК KP.RU