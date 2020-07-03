Московские медработники покидают Югру

3 Июль 2020 2020-07-03T13:48:12+03:00

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Губернатор ХМАО Наталья Комарова на заседании регионального оперативного штаба подробно рассказала о работе московских специалистов в регионе, которые помогали в предотвращении распространения COVID-19.

- Сегодня завершает работу группа экспертов департамента здравоохранения Москвы, - объявила Наталья Комарова.

Она сообщила, что специалисты посетили 13 госпиталей региона и высоко оценили работу врачей.

- Это хорошая новость, потому что эта оценка дана внешними экспертами, - уточнила Наталья Комарова.

Известно, что московские врачи внесли предложения по повышению эффективности работы медработников региона.

- Поручаю депздраву Югры подготовить предложения по обеспечению передвижными аппаратами компьютерной томографии и специальными аппаратами для быстрой дезинфекции помещений медорганизаций, - заявила глава региона.

Кроме того, для усиления эффекта разделения потоков здоровых и заболевших граждан она попросила главное управление Росгвардии по ХМАО разработать систему охраны ковидных госпиталей.

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ИСТОЧНИК KP.RU