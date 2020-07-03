Московские эксперты отметили профессионализм врачей Нягани

3 Июль 2020 2020-07-03T12:37:38+03:00

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Бригада врачей из Москвы посетила госпиталь окружной больницы Нягани. Отметим, что это уже девятый по счету госпиталь, в котором побывали медики.

Известно, что сейчас в госпитале проходят лечение 58 пациентов. Всего подготовлены 182 койки на территории окружной клинической больницы.

Эксперты отметили высокий профессионализм врачей. Также московские специалисты отметили, что система организации помощи проработана на каждом этапе. Однако есть моменты, которые требуют изменений:

- Мы услышали много новых вещей для себя, которые будут в дальнейшем использоваться в нашей практике. Из того, что мы сделали, многое признано удовлетворительным и дана определенная, достаточно высокая оценка нашего труда. Есть к чему стремиться, и мы будем над этим работать, – поделился по итогам встречи главный врач больницы Нягани Сергей Догадин.

Добавим, что старший врач бригады, хирург Арнольд Маркаров отметил, что рост заболеваемости обусловлен несоблюдением режима самоизоляции.

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ИСТОЧНИК KP.RU