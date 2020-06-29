Московские врачи посетили югорский госпиталь «Юган»
Команда московских врачей накануне, 28 июня, посетила инфекционный госпиталь ХМАО, организованный на базе санатория «Юган»
- Сейчас здесь наблюдаются 133 пациента с бессимптомными и легкими формами инфекции, а также пациенты, направленные окружными инфекционными госпиталями для завершения курса лечения, - сообщили в оперштабе региона.
Уточняется, что московские специалисты осмотрели комплекс. Они также ознакомились с порядком лечения и наблюдения за пациентами и дали рекомендации по организации противоэпидемического режима.
В целом по региону эксперты в первую очередь отмечают достаточное количество оборудования, коечного фонда,
- Также обращают внимание на достаточность специалистов – реаниматологов, терапевтов, инфекционистов и других, – добавил руководитель департамента здравоохранения Югры Алексей Добровольский.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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