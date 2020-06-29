2020-06-29T07:19:08+03:00
Коронавирус Covid-19

Московские врачи посетили югорский госпиталь «Юган»

Сейчас в медучреждении 133 пациента
Руслан Савинов
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Московские врачи посетили югорский госпиталь «Юган». Фото оперштаба ХМАО.Московские врачи посетили югорский госпиталь «Юган». Фото оперштаба ХМАО.
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Команда московских врачей накануне, 28 июня, посетила инфекционный госпиталь ХМАО, организованный на базе санатория «Юган»

- Сейчас здесь наблюдаются 133 пациента с бессимптомными и легкими формами инфекции, а также пациенты, направленные окружными инфекционными госпиталями для завершения курса лечения, - сообщили в оперштабе региона.

Уточняется, что московские специалисты осмотрели комплекс. Они также ознакомились с порядком лечения и наблюдения за пациентами и дали рекомендации по организации противоэпидемического режима.

В целом по региону эксперты в первую очередь отмечают достаточное количество оборудования, коечного фонда,

- Также обращают внимание на достаточность специалистов – реаниматологов, терапевтов, инфекционистов и других, – добавил руководитель департамента здравоохранения Югры Алексей Добровольский.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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