Для пожилых югорчан продлили режим самоизоляции

Губернатор ХМАО Наталья Комарова внесла поправки в режим обязательной самоизоляции в регионе. Теперь гражданам в возрасте 65 лет и старше нужно соблюдать режим самоизоляции по 12 июля 2020 года включительно,

- Исключением являются работники организаций, чье нахождение на рабочем месте является критически важным, - уточнила Наталья Комарова.

Напомним, для всех югорчан режим обязательной самоизоляции продлен до 5 июля включительно. А это также значит, что продлевается приостановление оказания стоматологических услуг, за исключением экстренной или неотложной помощи, в том числе на дому:

- Продлевается приостановление тренировочных процессов, деятельности детских игровых комнат, развлекательных центров для юных югорчан, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, саун, ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных организаций общепита, за исключением обслуживания на вынос и доставки заказов, объектов розничной торговли, за исключением аптек и объектов, реализующих средства связи, товары первой необходимости; деятельности развлекательных и досуговых заведений, а также оказывающих услуг по курению кальяна, - гласит текста постановления.

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