Обработку Мегиона против коронавируса кратно усилили
В Мегионе до отмены режима повышенной готовности увеличена периодичность, количество и площадь обрабатываемых дезинфицирующими средствами общественных пространств,
- Идет обработка объектов дорожной инфраструктуры, мест общего пользования в многоквартирных домах, в том числе в помещениях семейных очагов COVID-19, - сообщили в пресс-службе городской администрации.
Уточним, что для проведения дезинфекции в Мегионе для обеззараживания тротуаров, наружных поверхностей зданий, остановок общественного транспорта, детских площадок и других объектов уличной инфраструктуры, а также мест общего пользования домах используют хлорактивные средства.
Речь идет о таких веществах как: гипохлорид кальция в концентрации не менее 0,5% по активному хлору.
Кроме того, орошением с применением спецоборудования обрабатываются тротуары, переходы, перила, элементы детских площадок.
Обращаем внимание, что места общего пользования в многоквартирных домах после обработки рекомендовано проветривать.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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