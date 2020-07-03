Обработку Мегиона против коронавируса кратно усилили

3 Июль 2020 2020-07-03T14:10:31+03:00

Дезинфекция будет проводиться в таком режиме до отмены режима повышенной готовности

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В Мегионе до отмены режима повышенной готовности увеличена периодичность, количество и площадь обрабатываемых дезинфицирующими средствами общественных пространств,

- Идет обработка объектов дорожной инфраструктуры, мест общего пользования в многоквартирных домах, в том числе в помещениях семейных очагов COVID-19, - сообщили в пресс-службе городской администрации.

Уточним, что для проведения дезинфекции в Мегионе для обеззараживания тротуаров, наружных поверхностей зданий, остановок общественного транспорта, детских площадок и других объектов уличной инфраструктуры, а также мест общего пользования домах используют хлорактивные средства.

Речь идет о таких веществах как: гипохлорид кальция в концентрации не менее 0,5% по активному хлору.

Кроме того, орошением с применением спецоборудования обрабатываются тротуары, переходы, перила, элементы детских площадок.

Обращаем внимание, что места общего пользования в многоквартирных домах после обработки рекомендовано проветривать.

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ИСТОЧНИК KP.RU