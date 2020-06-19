19 Июнь 2020 2020-06-19T17:35:09+03:00

В Сургуте усилят работу по дезинфекции общественных пространств Фото: pixabay.com

В городе до сих пор серьезный прирост числа заразившихся

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Губернатор ХМАО Наталья Комарова провела заседание окружного оперативного штаба по предупреждению распространения коронавируса. Часть обсуждения была посвящена обсуждению мер по снижению прироста заболевших с ряде очагов.

- Власти Сургута, где наблюдается серьезный прирост числа заразившихся, усилят работу по дезинфекции общественных пространств, подъездов многоквартирных домов, - отметила глава региона.

В четырех муниципальных образованиях высокая заболеваемость – в Сургуте, Сургутском районе, Нижневартовске и Когалыме.

Наталья Комарова также добавила, что усиление ограничительных мер в Сургутском районе позволило переломить тенденцию: число заразившихся там снижается.

Добавим, что всего в регионе развернуто 2752 койки в инфекционных госпиталях, заняты 2085 из них.

По данным УМВД по ХМАО, оперативная обстановка в регионе остается стабильной.

ИСТОЧНИК KP.RU