В Сургуте усилят работу по дезинфекции общественных пространств
Губернатор ХМАО Наталья Комарова провела заседание окружного оперативного штаба по предупреждению распространения коронавируса. Часть обсуждения была посвящена обсуждению мер по снижению прироста заболевших с ряде очагов.
- Власти Сургута, где наблюдается серьезный прирост числа заразившихся, усилят работу по дезинфекции общественных пространств, подъездов многоквартирных домов, - отметила глава региона.
В четырех муниципальных образованиях высокая заболеваемость – в Сургуте, Сургутском районе, Нижневартовске и Когалыме.
Наталья Комарова также добавила, что усиление ограничительных мер в Сургутском районе позволило переломить тенденцию: число заразившихся там снижается.
Добавим, что всего в регионе развернуто 2752 койки в инфекционных госпиталях, заняты 2085 из них.
По данным УМВД по ХМАО, оперативная обстановка в регионе остается стабильной.
ИСТОЧНИК KP.RU