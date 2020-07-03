2020-07-03T15:16:19+03:00
Коронавирус Covid-19

Больше ста югорчан выздоравливают от коронавируса за сутки

Свыше 180 тысяч жителей региона протестированы на COVID-19
Руслан Савинов
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Больше ста югорчан выздоравливают от коронавируса за суткиБольше ста югорчан выздоравливают от коронавируса за суткиФото: pixabay.com
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Губернатор ХМАО Наталья Комарова провела очередное заседание оперштаба региона по предупреждению распространения коронавирусной инфекции. На мероприятии прозвучали ряд важных тезисов:

- Количество выздоравливающих от коронавируса югорчан достигает больше ста в сутки: многие из них выписываются из медучреждений или заканчивают лечение дома, - уточнила Наталья Комарова.

Она пояснила, что более 180 тысяч югорчан протестированы на коронавирус: ХМАО вышел на девятое место среди регионов РФ по абсолютным цифрам тестирования.

Кроме того, из-за роста числа заболеваний среди детей, сотрудники Роспотребнадзора рекомендовали усилить контроль за детскими площадками и придомовыми территориями, чтобы ограничить контакты между несовершеннолетними.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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