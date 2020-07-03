Больше ста югорчан выздоравливают от коронавируса за сутки
Губернатор ХМАО Наталья Комарова провела очередное заседание оперштаба региона по предупреждению распространения коронавирусной инфекции. На мероприятии прозвучали ряд важных тезисов:
- Количество выздоравливающих от коронавируса югорчан достигает больше ста в сутки: многие из них выписываются из медучреждений или заканчивают лечение дома, - уточнила Наталья Комарова.
Она пояснила, что более 180 тысяч югорчан протестированы на коронавирус: ХМАО вышел на девятое место среди регионов РФ по абсолютным цифрам тестирования.
Кроме того, из-за роста числа заболеваний среди детей, сотрудники Роспотребнадзора рекомендовали усилить контроль за детскими площадками и придомовыми территориями, чтобы ограничить контакты между несовершеннолетними.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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