3 Июль 2020 2020-07-03T15:16:19+03:00

Больше ста югорчан выздоравливают от коронавируса за сутки Фото: pixabay.com

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Губернатор ХМАО Наталья Комарова провела очередное заседание оперштаба региона по предупреждению распространения коронавирусной инфекции. На мероприятии прозвучали ряд важных тезисов:

- Количество выздоравливающих от коронавируса югорчан достигает больше ста в сутки: многие из них выписываются из медучреждений или заканчивают лечение дома, - уточнила Наталья Комарова.

Она пояснила, что более 180 тысяч югорчан протестированы на коронавирус: ХМАО вышел на девятое место среди регионов РФ по абсолютным цифрам тестирования.

Кроме того, из-за роста числа заболеваний среди детей, сотрудники Роспотребнадзора рекомендовали усилить контроль за детскими площадками и придомовыми территориями, чтобы ограничить контакты между несовершеннолетними.

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ИСТОЧНИК KP.RU