Коронавирус в Югре, последние новости на 11 июля 2020: в регионе продлили режим самоизоляции, а мэр Сургута почти выздоровел

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в ХМАО на 11 июля 2020 года.

В Сургуте по данным на 11 июля прирост заболевших COVID-19 за сутки составил 40 пациентов. В целом по региону прирост зафиксирован на отметке 263 инфицированных.

Статистика по коронавирусу от Яндекса

1. Медработники Нефтеюганска стали проходить тестирование на коронавирус без привлечения лабораторий. Результат становится известен за 15 минут.

2. Мэр Сургута рассказал, когда сможет вновь выйти на работу. Сейчас Вадим Шувалов проходит реабилитацию.

3. Югорчанина осудят за распространение фейков и мошенничество с пособием по безработице.

4. Оперативные штабы в Сургуте и Когалыме с 13 июля заработают по-новому. Сургутский район войдет в зону работы штаба Сургута.

5. В детских садах Ханты-Мансийска вновь заработали дежурные группы. Четыре детсада принимают детей, постепенно откроют и остальные.

6. Четверть случаев коронавируса за сутки в Югре приходится на работников предприятий ТЭК.

7. На этот раз самая напряженная эпидситуация складывается в Сургутском районе. По словам медработников, обстановку осложняет то, что многие югорчане по-прежнему не соблюдают требования режима повышенной готовности и самоизоляции.

8. Одна из главных новостей дня: режим обязательной самоизоляции в Югре продлили до 27 июля включительно.

Статистика по коронавирусу от оперштаба региона

Таким образом, к настоящему моменту в Югре зарегистрировано 11669 случаев коронавирусной инфекции, 6398 - выздоровели, 85 человек ранее умерли (из них четверо за минувшие сутки), 19076 жителей региона подлежат наблюдению, 41288 югорчан сняты с медицинского наблюдения.

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