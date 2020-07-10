2020-07-10T14:02:06+03:00
Происшествия

Югорчанина осудят за распространение фейков и мошенничество с пособием по безработице

Один человек – два преступления
Руслан Савинов
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Югорчанина осудят за распространение фейков и мошенничество с пособием по безработицеЮгорчанина осудят за распространение фейков и мошенничество с пособием по безработицеФото: pixabay.com
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Завершено расследование уголовного дела в отношении 40-летнего жителя Радужного, которого обвиняют в мошенничестве при получении выплат и распространении ложной информации.

Установлено, что с февраля по июнь 2019 года обвиняемый получал пособие по безработице:

- Однако он скрыл от сотрудников центра занятости населения сведения о своем трудоустройстве и с февраля по июнь 2019 года продолжил получать пособие. В результате мужчина незаконно получил 46 514 рублей, которыми распорядился по усмотрению, - сообщили в пресс-службе СУ СК по ХМАО.

Также 22 и 25 мая 2020 года обвиняемый записал видео - обращение с информацией о том, что коронавируса не существует и прочими недостоверными сведениями.

Далее 22 мая мужчина разметил ролики, сеющие панику, в соцсети «Инстаграмм»:

- В ходе предварительного следствия обвиняемый раскаялся в содеянном, удалил со своей страницы фейковые видеоролики и разместил опровержение распространенных сведений, - рассказали правоохранители.

Добавим, что в случае признания судом вины обвиняемому может грозит наказание в виде штрафа до 700 тысяч рублей, исправительных или принудительных работ, либо ограничения свободы до трех лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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