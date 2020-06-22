Югорчанин за фейк о коронавирусе получил штраф
В апреле 2020 года 29-летний житель п. Куминский создал текстовое сообщение о заражении коронавирусом жителя поселка Мортка, после чего распространил его в различных группах в одном из мессенджеров под видом достоверных сведений. При жтом мужчина полагался на слухи.
- Действия югорчанина вызвали панику у жителей района и создали угрозу нарушения общественного порядка и безопасности, - подчеркивают стражи порядка.
Вскоре в отношении гражданина был составлен протокол об административном правонарушении по статье «Злоупотребление свободой массовой информации».
После этого 30 апреля материалы административного дела рассмотрел мировой суд:
- Мужчину признали виновным: ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 30 тысяч рублей, - пояснили в пресс-службе УМВД по ХМАО.
Югорчанин не согласился с решением и обратился в Кондинский районный суд с жалобой об отмене постановления. Однако районный суд оставил решение мирового суда без изменения.
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Заметим, что вышек даже не установлено на территории региона (подробнее)
ИСТОЧНИК KP.RU