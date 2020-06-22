22 Июнь 2020 2020-06-22T13:45:04+03:00

Югорчанин за фейк о коронавирусе получил штраф. Фото УМВД по ХМАО.

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В апреле 2020 года 29-летний житель п. Куминский создал текстовое сообщение о заражении коронавирусом жителя поселка Мортка, после чего распространил его в различных группах в одном из мессенджеров под видом достоверных сведений. При жтом мужчина полагался на слухи.

- Действия югорчанина вызвали панику у жителей района и создали угрозу нарушения общественного порядка и безопасности, - подчеркивают стражи порядка.

Вскоре в отношении гражданина был составлен протокол об административном правонарушении по статье «Злоупотребление свободой массовой информации».

После этого 30 апреля материалы административного дела рассмотрел мировой суд:

- Мужчину признали виновным: ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 30 тысяч рублей, - пояснили в пресс-службе УМВД по ХМАО.

Югорчанин не согласился с решением и обратился в Кондинский районный суд с жалобой об отмене постановления. Однако районный суд оставил решение мирового суда без изменения.

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Заметим, что вышек даже не установлено на территории региона (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU