2020-06-22T13:45:04+03:00
Общество

Югорчанин за фейк о коронавирусе получил штраф

Жителю Кондинского района придется заплатить 30 тысяч рублей
Руслан Савинов
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Югорчанин за фейк о коронавирусе получил штраф. Фото УМВД по ХМАО.Югорчанин за фейк о коронавирусе получил штраф. Фото УМВД по ХМАО.
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В апреле 2020 года 29-летний житель п. Куминский создал текстовое сообщение о заражении коронавирусом жителя поселка Мортка, после чего распространил его в различных группах в одном из мессенджеров под видом достоверных сведений. При жтом мужчина полагался на слухи.

- Действия югорчанина вызвали панику у жителей района и создали угрозу нарушения общественного порядка и безопасности, - подчеркивают стражи порядка.

Вскоре в отношении гражданина был составлен протокол об административном правонарушении по статье «Злоупотребление свободой массовой информации».

После этого 30 апреля материалы административного дела рассмотрел мировой суд:

- Мужчину признали виновным: ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 30 тысяч рублей, - пояснили в пресс-службе УМВД по ХМАО.

Югорчанин не согласился с решением и обратился в Кондинский районный суд с жалобой об отмене постановления. Однако районный суд оставил решение мирового суда без изменения.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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