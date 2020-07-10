2020-07-10T14:55:11+03:00
Коронавирус Covid-19

Оперативные штабы в Сургуте и Когалыме с 13 июля заработают по-новому

Сургутский район войдет в зону работы штаба Сургута
Руслан Савинов
Поделиться:
Оперативные штабы в Сургуте и Когалыме с 13 июля заработают по-новомуОперативные штабы в Сургуте и Когалыме с 13 июля заработают по-новомуФото: pixabay.com
Изменить размер текста:

Новая форма организации работы групп регионального оперативного штаба вступает в силу с 13 июля. Речь идет о штабах, созданных локально для отдельных муниципалитетов в Сургуте и Когалыме.

- Мы приняли решение создать мобильную региональную рабочую группу, которая будет выезжать в отдельный муниципалитет и проводить определенную работу, необходимую для концентрации всех имеющихся путей и возможностей, - заявила глава региона Наталья Комарова на очередном заседании регионального оперштаба.

Сегодня, 10 июля, губернатор дала поручение руководителю рабочей группы по Сургуту, чтобы Сургутский район зашел в зону его работы для синхронизации всех решений:

- Это сделано, чтобы получить задуманный эффект от тех мер, которые принимаются в Сургуте и Сургутском районе для снижения коэффициента распространения инфекции, - пояснила глава Югры Наталья Комарова.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Режим обязательной самоизоляции в Югре продлили до 27 июля

Об этом стало известно от главы региона (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Югре 2020: последние новости»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В детских садах Ханты-Мансийска вновь заработали дежурные группы
Оперативные штабы в Сургуте и Когалыме с 13 июля заработают по-новому
Югорчанина осудят за распространение фейков и мошенничество с пособием по безработице
Малый бизнес Югры, работающий в IT- сфере, получит дополнительную поддержку
Жителям поселка Хулимсунт Березовского района обеспечили подачу качественной воды
Мэр Сургута рассказал, когда сможет вновь выйти на работу
Исполнение бюджета Югры за 2019 год признали эффективным
Аутентичные учебники по английскому языку «Звезды Югры» доставили в Нижневартовск
Дистанционные мошенники похитили у югорчан за сутки более 5 миллионов рублей
В Югре подросток, получившая травму, получила компенсацию морального вреда от школы
Число заболевших коронавирусом в ХМАО на 10 июля 2020 года составило 11669 человек
Перекрестки на улице Ленина в Нижневартовске временно перекрыли
«КАМАЗ» и «ГАЗ» столкнулись на трассе в Нижневартовском районе
Медработники Нефтеюганска стали проходить тестирование на коронавирус без привлечения лабораторий
Погода в Югре 10 июля: летняя жара
Жителям Югры пояснили, как правильно выбрать эффективные репелленты
Около 1500 квадратных метров покрытия переделали дорожники Сургута из-за замечаний к качеству
Чинил и воровал: из терминала в Ханты-Мансийске югорчанин украл почти 300 тысяч рублей
Улица Пикмана в Нижневартовске преобразится к осени
Житель Псковской области продавал югорчанам в соцсетях несуществующие запчасти
В Ханты-Мансийске временно убрали скамейки
Поселения Сургутского района получат дополнительные средства
Около 50 несанкционированных свалок ликвидировали в Югре в 2020 году