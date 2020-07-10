Оперативные штабы в Сургуте и Когалыме с 13 июля заработают по-новому
Новая форма организации работы групп регионального оперативного штаба вступает в силу с 13 июля. Речь идет о штабах, созданных локально для отдельных муниципалитетов в Сургуте и Когалыме.
- Мы приняли решение создать мобильную региональную рабочую группу, которая будет выезжать в отдельный муниципалитет и проводить определенную работу, необходимую для концентрации всех имеющихся путей и возможностей, - заявила глава региона Наталья Комарова на очередном заседании регионального оперштаба.
Сегодня, 10 июля, губернатор дала поручение руководителю рабочей группы по Сургуту, чтобы Сургутский район зашел в зону его работы для синхронизации всех решений:
- Это сделано, чтобы получить задуманный эффект от тех мер, которые принимаются в Сургуте и Сургутском районе для снижения коэффициента распространения инфекции, - пояснила глава Югры Наталья Комарова.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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