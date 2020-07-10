2020-07-10T12:50:44+03:00
Коронавирус Covid-19

Режим обязательной самоизоляции в Югре продлили до 27 июля

Об этом стало известно от главы региона
Руслан Савинов
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Режим обязательной самоизоляции в Югре продлили до 27 июляРежим обязательной самоизоляции в Югре продлили до 27 июляФото: pixabay.com
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Режим обязательной самоизоляции граждан в Югре продлили до 27 июля включительно. Об этом сообщила губернатор ХМАО Наталья Комарова на заседании регионального оперативного штаба:

- В соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора, я приняла решение о продлении режима самоизоляции до 27 июля включительно, - сообщила Наталья Комарова.

Продлевается приостановление оказания услуг стоматологий , за исключением экстренной или неотложной помощи. По-прежнему будут закрыты детские игровые комнаты, развлекательные центры, СПА-салоны, массажные салоны, солярии и сауны.

Пока не получится перекусить в ресторанах, кафе, столовых, буфетах, барах, закусочных и прочих организациях общепита, за исключением еды на вынос и доставки заказов.

Кроме того, до 27 июля приостановлено размещение в пансионатах, домах отдыха, гостиницах.

Глава региона подчеркнула, что в автономном округе наблюдается устойчивый рост количества ежедневно выздоровевших югорчан:

- За это огромное спасибо специалистам, всем медработникам и вам, уважаемые югорчане, тем из нас, кто тщательно исполняет правила коллективной и личной безопасности, - поделилась губернатор ХМАО.

Таким образом, к настоящему моменту в Югре зарегистрировано 11669 случаев коронавирусной инфекции, 6156 - выздоровели, 81 человек ранее умерли, 18811 жителей региона подлежат наблюдению, 40755 югорчан сняты с медицинского наблюдения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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