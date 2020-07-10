Мэр Сургута рассказал, когда сможет вновь выйти на работу
Мэр Сургута Вадим Шувалов сейчас проходит лечение от коронавируса. С его слов из видео-обращения на официальной странице в соцсети «ВКонтакте» стало известно, что Шувалов сможет выйти на работу уже на следующей неделе.
- Я попал в больницу — это, конечно, очень неприятно, но стараюсь смотреть на ситуацию позитивно. Теперь у меня есть возможность своими глазами увидеть, как работает наша бесплатная медицина. Надо сказать, я доволен, - ранее отмечал градоначальник.
Он поблагодарил всех, кто за него беспокоился и переживал. Также Вадим Шувалов отметил слаженность работы команды, которая замещала его на время лечения болезни.
- Я очень доволен работой своей команды. На днях в городе произошла экологическая авария. В реку Сайму был выпуск мазута, очаг оперативно локализовали. Ситуация находится под контролем. В дальнейшем наша задача - не допустить подобного, - заявил мэр Сургута.
- В ближайшее время готов приступить к работе, - подвел итог Шувалов.
Мэр Сургута рассказал, когда сможет вновь выйти на работу.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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