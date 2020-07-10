В детских садах Ханты-Мансийска вновь заработали дежурные группы

10 Июль 2020 2020-07-10T15:10:09+03:00

Четыре детсада принимают детей, постепенно откроют и остальные

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В Ханты-Мансийске возобновили работу 27 дежурных групп в четырех детских садах. Решение об этом было согласовано отделом по Ханты-Мансийску и Ханты-Мансийскому району Управления Роспотребнадзора по ХМАО.

- В связи со снижением заболеваемости среди детей, дошкольные образовательные организации возобновили прием воспитанников в дежурные группы, - сообщили в пресс-службе администрации города.

Группы заработали в детских садах № 8 «Солнышко», № 15 «Страна Чудес», № 23 «Брусничка» и № 20 «Сказка».

- Во всех зданиях завершен комплекс мероприятий по обработке помещений, инвентаря и прилегающей территории, - уточнили власти Ханты-Мансийска.

Напомним, в течение недели в городе проводят ежедневную обработку улиц и мест общего пользования, усилены проверки в общественном транспорте, в торговых точках, максимально ограничено посещение парков и скверов, детских площадок. Известно, что упомянутые меры показали эффективность: ситуация стабилизировалась благодаря повышению ответственности хантымансийцев.

- Мы благодарим жителей за понимание и адекватную реакцию на ужесточение мер по борьбе с инфекцией. Мы планируем постепенное открытие дежурных групп в остальных детских садах города, - заявил глава Ханты-Мансийска Максим Ряшин.

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ИСТОЧНИК KP.RU