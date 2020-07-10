Четверть случаев коронавируса за сутки в Югре приходится на работников предприятий ТЭК Фото: pixabay.com

Губернатор ХМАО Наталья Комарова провела очередное заседание окружного оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции. Часть обсуждения на онлайн-встрече касалась особенностей заболеваемости за последнее время.

- Четверть случаев коронавируса, подтвержденных за последние сутки, приходится на работников предприятий ТЭК, - обратила внимание глава региона Наталья Комарова.

Она также сообщила, что число выписанных и госпитализированных пациентов в COVID-19 в госпиталях округа за последнюю неделю наблюдается на примерно одинаковом уровне.

Кроме того, как пояснила Наталья Комарова, наибольшее число правонарушений, связанных с несоблюдением действующих в регионе ограничительных мер, полиция выявляет в Сургуте, Нижневартовске, Ханты-Мансийке, Когалыме, Сургутском районе. Эти же муниципалитеты регулярно в списке антилидеров по приросту заболеваемости коронавирусом.