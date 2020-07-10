Медработники Нефтеюганска стали проходить тестирование на коронавирус без привлечения лабораторий
Городская станция скорой медицинской помощи Нефтеюганска начала тестировать сотрудников без привлечения лаборатории.
Известно, что департамент здравоохранения ХМАО для медицинских учреждений автономного округа закупил экспресс – тесты, определяющие наличие коронавирусной инфекции по крови.
- Учреждению скорой помощи передали сто таких тестов. Теперь тест на заражение сотрудники выездных бригад проходят прямо на рабочем месте, перед началом смены, - уточнили в пресс-службе регионального департамента здравоохранения.
После прохождения экспресс - теста, результат виден в течение 15 минут. Тестируют врачей и фельдшеров еженедельно, согласно всем санитарно-эпидемиологическим правилам.
Добавим, что данный метод тестирования позволил существенно снизить нагрузку на лабораторию Нефтеюганска и повысить стабильность работы учреждения.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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