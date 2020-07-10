2020-07-10T06:58:54+03:00
Коронавирус Covid-19

Медработники Нефтеюганска стали проходить тестирование на коронавирус без привлечения лабораторий

Результат известен за 15 минут
Руслан Савинов
Поделиться:
Медработники Нефтеюганска стали проходить тестирование на коронавирус без привлечения лабораторийМедработники Нефтеюганска стали проходить тестирование на коронавирус без привлечения лабораторийФото: pixabay.com
Изменить размер текста:

Городская станция скорой медицинской помощи Нефтеюганска начала тестировать сотрудников без привлечения лаборатории.

Известно, что департамент здравоохранения ХМАО для медицинских учреждений автономного округа закупил экспресс – тесты, определяющие наличие коронавирусной инфекции по крови.

- Учреждению скорой помощи передали сто таких тестов. Теперь тест на заражение сотрудники выездных бригад проходят прямо на рабочем месте, перед началом смены, - уточнили в пресс-службе регионального департамента здравоохранения.

После прохождения экспресс - теста, результат виден в течение 15 минут. Тестируют врачей и фельдшеров еженедельно, согласно всем санитарно-эпидемиологическим правилам.

Добавим, что данный метод тестирования позволил существенно снизить нагрузку на лабораторию Нефтеюганска и повысить стабильность работы учреждения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Коронавирус в Югре, последние новости на 10 июля 2020: Сургут опять в антилидерах и смерть трех пациентов

Мы собрали последние новости о коронавирусе в ХМАО на 10 июля 2020 года (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Югре 2020: последние новости»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Югре подросток, получившая травму, получила компенсацию морального вреда от школы
Число заболевших коронавирусом в ХМАО на 10 июля 2020 года составило 11669 человек
Перекрестки на улице Ленина в Нижневартовске временно перекрыли
«КАМАЗ» и «ГАЗ» столкнулись на трассе в Нижневартовском районе
Медработники Нефтеюганска стали проходить тестирование на коронавирус без привлечения лабораторий
Погода в Югре 10 июля: летняя жара
Жителям Югры пояснили, как правильно выбрать эффективные репелленты
Около 1500 квадратных метров покрытия переделали дорожники Сургута из-за замечаний к качеству
Чинил и воровал: из терминала в Ханты-Мансийске югорчанин украл почти 300 тысяч рублей
Улица Пикмана в Нижневартовске преобразится к осени
Житель Псковской области продавал югорчанам в соцсетях несуществующие запчасти
В Ханты-Мансийске временно убрали скамейки
Поселения Сургутского района получат дополнительные средства
Около 50 несанкционированных свалок ликвидировали в Югре в 2020 году