10 Июль 2020 2020-07-10T06:58:54+03:00

Медработники Нефтеюганска стали проходить тестирование на коронавирус без привлечения лабораторий Фото: pixabay.com

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Городская станция скорой медицинской помощи Нефтеюганска начала тестировать сотрудников без привлечения лаборатории.

Известно, что департамент здравоохранения ХМАО для медицинских учреждений автономного округа закупил экспресс – тесты, определяющие наличие коронавирусной инфекции по крови.

- Учреждению скорой помощи передали сто таких тестов. Теперь тест на заражение сотрудники выездных бригад проходят прямо на рабочем месте, перед началом смены, - уточнили в пресс-службе регионального департамента здравоохранения.

После прохождения экспресс - теста, результат виден в течение 15 минут. Тестируют врачей и фельдшеров еженедельно, согласно всем санитарно-эпидемиологическим правилам.

Добавим, что данный метод тестирования позволил существенно снизить нагрузку на лабораторию Нефтеюганска и повысить стабильность работы учреждения.

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ИСТОЧНИК KP.RU