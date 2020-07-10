Сургутский район оказался в антилидерах по приросту заболевших коронавирусом за сутки

В Югре лабораторно подтверждены 263 новых случаев заболевания коронавирусом в 19 муниципалитетах. География распространения инфекции такова:

- Сургутский район – 43, Сургут – 40, Ханты-Мансийск – 35, Нефтеюганск – 34, Нижневартовск – 31, Когалым – 21, Нягань – 12, Лангепас – 8, Мегион 2, Нефтеюганский район – 5, Урай – 5, Радужный – 5, Пыть-Ях – 5, Советский район – 5, Нижневартовский район – 3, Октябрьский район – 4, Кондинский район – 2, Ханты-Мансийский район – 2, Югорск - 1, - пояснила замруководителя Роспотребнадзора по ХМАО Инна Кудрявцева. Напомним, что всего в регионе лабораторно подтвержденных случаев инфекции - 11669.

По клинической структуре: в состоянии пневмонии – 57, с симптомами ОРВИ - 174, в бессимптомной форме заболевания – 32. По месту инфицирования: контактные установлены – 221, в 42 случаях контакт уточняется.

Добавим, что из всех лабораторно подтверждённых случаев коронавируса в регионе состояние 68 пациентов тяжелое – они в реанимации, 51 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

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