Коронавирус в Югре, последние новости на 20 мая 2020: две смерти и увеличение размеров выплат медикам

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в ХМАО на 20 мая 2020 года.

1. Одна из самых главных и трагичных новостей за сутки. Еще два югорчанина скончались от коронавируса.

- Возраст пациентов - 61 год и 75 лет, оба - из Сургутского района. Лечение осложнялось сопутствующими заболеваниями. Медики сделали все возможное для спасения их жизни, - пояснили в пресс-службе депздрава по ХМАО.

2. Губернатор ХМАО Наталья Комарова своим решением в муниципальных образованиях региона - г.п. Лянтор, г.п. Федоровский и с.п. Нижнесортымский Сургутского района - приостановила работу ряда организаций. Какие именно ограничения введены читайте в нашем материале.

3. В Федоровском Сургутского района оборудовали обсерватор в детсаду

4. Медработникам Югры, которые лечат с пациентов, зараженных коронавирусом, увеличили размеры выплат.

5. Третья партия средств индивидуальной защиты для медиков, 34 тонны, прибыла в Югру.

6. Большинство новых случаев заражения коронавирусом вновь произошли в Сургутском районе. Врачи делают все необходимое для локализации инфекции

7. Кардиодиспансер Сургута разместил три отделения окружной клинической больницы по причине временного перепрофилирования 9-этажного корпуса медучреждения.

Итак, всего на 20 мая 2020 года в Югре зарегистрировано 1308 случаев коронавирусной инфекции.

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