Коронавирус в Югре, последние новости на 20 мая 2020: две смерти и увеличение размеров выплат медикам
Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в ХМАО на 20 мая 2020 года.
1. Одна из самых главных и трагичных новостей за сутки. Еще два югорчанина скончались от коронавируса.
- Возраст пациентов - 61 год и 75 лет, оба - из Сургутского района. Лечение осложнялось сопутствующими заболеваниями. Медики сделали все возможное для спасения их жизни, - пояснили в пресс-службе депздрава по ХМАО.
2. Губернатор ХМАО Наталья Комарова своим решением в муниципальных образованиях региона - г.п. Лянтор, г.п. Федоровский и с.п. Нижнесортымский Сургутского района - приостановила работу ряда организаций. Какие именно ограничения введены читайте в нашем материале.
3. В Федоровском Сургутского района оборудовали обсерватор в детсаду
4. Медработникам Югры, которые лечат с пациентов, зараженных коронавирусом, увеличили размеры выплат.
5. Третья партия средств индивидуальной защиты для медиков, 34 тонны, прибыла в Югру.
6. Большинство новых случаев заражения коронавирусом вновь произошли в Сургутском районе. Врачи делают все необходимое для локализации инфекции
7. Кардиодиспансер Сургута разместил три отделения окружной клинической больницы по причине временного перепрофилирования 9-этажного корпуса медучреждения.
Итак, всего на 20 мая 2020 года в Югре зарегистрировано 1308 случаев коронавирусной инфекции.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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