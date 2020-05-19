В Федоровском Сургутского района оборудовали обсерватор в детсаду
С учетом эпидобстановки по коронавирусу в ХМАО администрация Сургутского района подготовила обсерватор в поселке Федоровском.
- Обсерватор размещен в здании одноэтажного детсада. Он представляет собой десять боксов, каждый из которых рассчитан на четыре человека. Всего за 12 дней в помещениях был сделан косметический ремонт, установлено сантехническое оборудование и вся необходимая мебель, включая детские кроватки, - пояснили в пресс-службе муниципалитета.
Отмечается, что обсерватор является объектом для изоляции здоровых людей, у которых были контакты с заболевшими:
- Пациентам будет обеспечено питание, - рассказала замглавы района Татьяна Османкина.
Она добавила, что каждая смена изолированных будет пребывать в обсерваторе не более 14 дней.
ИСТОЧНИК KP.RU