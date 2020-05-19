В Федоровском Сургутского района оборудовали обсерватор в детсаду

19 Май 2020 2020-05-19T07:51:01+03:00

Объект создан для здоровых людей, у которых были контакты с заболевшими

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С учетом эпидобстановки по коронавирусу в ХМАО администрация Сургутского района подготовила обсерватор в поселке Федоровском.

- Обсерватор размещен в здании одноэтажного детсада. Он представляет собой десять боксов, каждый из которых рассчитан на четыре человека. Всего за 12 дней в помещениях был сделан косметический ремонт, установлено сантехническое оборудование и вся необходимая мебель, включая детские кроватки, - пояснили в пресс-службе муниципалитета.

Отмечается, что обсерватор является объектом для изоляции здоровых людей, у которых были контакты с заболевшими:

- Пациентам будет обеспечено питание, - рассказала замглавы района Татьяна Османкина.

Она добавила, что каждая смена изолированных будет пребывать в обсерваторе не более 14 дней.

ИСТОЧНИК KP.RU