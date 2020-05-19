2020-05-19T06:31:25+03:00
Общество

В трех муниципальных образованиях Югры усилили карантинные меры

Решение утверждено главой региона
Руслан Савинов
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В трех муниципальных образованиях Югры усилили карантинные мерыВ трех муниципальных образованиях Югры усилили карантинные мерыФото: pixabay.com
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Губернатор ХМАО Наталья Комарова своим решением в муниципальных образованиях региона - г.п. Лянтор, г.п. Федоровский и с.п. Нижнесортымский Сургутского района - приостановила работу ряда организаций.

Так приостанавливают работу учреждения дошкольного образования, ИП, которые предоставляют бытовые услуги населению, а также ИП, осуществляющие розничную торговлю непродовольственными товарами за исключением товаров первой необходимости.

Кроме того, в упомянутых поселках введены ограничения по одновременному нахождению не более десяти человек в помещениях организаций, деятельность которых не приостановлена, с обязательным соблюдением масочного режима и дистанции не менее полутора метров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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