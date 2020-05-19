Третья партия средств индивидуальной защиты для медиков прибыла в Югру

19 Май 2020 2020-05-19T09:30:58+03:00

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В ХМАО прибыла третья партия средств индивидуальной защиты для медицинских работников. Общий вес груза - 34 тонны.

- Одноразовые халаты, защитные костюмы и маски будут распределены по медицинским учреждениям, которые оказывают помощь больным коронавирусной инфекцией, - пояснили власти ХМАО.

Отмечается, что Фонд развития Югры заключил с китайской компанией контракт на поставку 940 тысяч единиц средств индивидуальной защиты. На сегодняшний момент в ХМАО уже прибыли 54 тонны: больше 70 тонн ожидается в ближайшее время.

Также напомним, что сейчас в Югре повсеместно введен масочный режим:

- Соответственно ношение маски на работе говорит о том, что в данном трудовом коллективе профилактические мероприятия на контроле. Сейчас нельзя игнорировать это обязательную норму, - пояснила замруководителя регионального Роспотребнадзора по ХМАО Инна Кудрявцева.

ИСТОЧНИК KP.RU