Число заболевших коронавирусом в ХМАО на 19 мая 2020 года составило 1308 человек

Число заболевших коронавирусом в Югре на 19 мая 2020 года: 1308 человек, за сутки зафиксировано 56 новых случаев. Об этом стало известно от представителей оперативного штаба региона.

Всего за последние сутки в России подтверждены 9263 случаев новой коронавирусной инфекции. При этом выздоровели 5921 человек.

- Всего в стране зарегистрировано 299 941 заболевших, а число выздоровевших пациентов увеличилось до 76 130 человек, - подвели итог в оперштабе РФ. Также за сутки зафиксировано 115 смертей по всей России, а за весь период в РФ от коронавируса скончались 2837 человек.

Таким образом, к настоящему моменту ситуация в ХМАО такова: 1308 случаев заболевания.

Соблюдайте все меры безопасности, прежде всего – требования к самоизоляции. При первых признаках заболевания звоните на горячую линию: 8 800 301 68 88.