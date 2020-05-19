2020-05-19T09:23:59+03:00
Общество

Медикам Югры увеличили размеры выплат

Изменения касаются специалистов, работающих с пациентами с COVID-19
Руслан Савинов
Поделиться:
Медикам Югры увеличили размеры выплатМедикам Югры увеличили размеры выплатФото: pixabay.com
Изменить размер текста:

В ХМАО 2030 медработникам определены допвыплаты за особые условия труда. Подробнее об этом стало известно от представителей регионального оперативного штаба.

Всего в сумме уплачено более 109 млн рублей, из которых 83,4 млн. – средства федерального бюджета, 25,6 млн. – регионального. Расчет выплат осуществлялся за фактически отработанное время с коронавирусными пациентами.

Кроме того, перерасчет выплат произведен за выполнение особо важных работ медработникам, которые участвуют в оказании помощи пациентами с коронавирусом:

- 833 медработникам и водителям скорой помощи, попадающим в эту категорию, зачислены доп выплаты. В общей сумме на 86,2 млн рублей, - пояснили власти ХМАО.

Добавим, что в случае, если не поступила положенная выплата или поступила не в полном размере, то можно сообщить об этом на горячую линию депздрава ХМАО: 8-800-100-86-03.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Югре насчитали 53 нарушения правил охоты
Культурная онлайн-программа на 19 мая для югорчан на самоизоляции
Обещанного 5 лет ждут: 41 югорских дольщика наконец вселились в долгострой
Третья партия средств индивидуальной защиты для медиков прибыла в Югру
Медикам Югры увеличили размеры выплат
На Аэрофлотской в Сургуте сбили пешехода
Госавтоинспекторы ХМАО за неделю выявили почти полторы сотни пьяных водителей
В Федоровском Сургутского района оборудовали обсерватор в детсаду
В трех муниципальных образованиях Югры усилили карантинные меры
Погода в Югре 19 мая: дождь, гроза, местами туман
У Лангепаса появился новый прокурор
В мясе птицы в Сургуте выявили остатки антибиотиков
Алексей Горбунов назначен на должность прокурора Когалыма
Когда начнется летняя оздоровительная кампания для детей в Сургуте?
Югорчанин убил отца утюгом ради денег
К обработке против клещей приступили в Когалыме
Югорчане почтили память умерших от СПИДа
Губернатор ХМАО рассказала о ходе расселения аварийного жилья