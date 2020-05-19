Медикам Югры увеличили размеры выплат

19 Май 2020 2020-05-19T09:23:59+03:00

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В ХМАО 2030 медработникам определены допвыплаты за особые условия труда. Подробнее об этом стало известно от представителей регионального оперативного штаба.

Всего в сумме уплачено более 109 млн рублей, из которых 83,4 млн. – средства федерального бюджета, 25,6 млн. – регионального. Расчет выплат осуществлялся за фактически отработанное время с коронавирусными пациентами.

Кроме того, перерасчет выплат произведен за выполнение особо важных работ медработникам, которые участвуют в оказании помощи пациентами с коронавирусом:

- 833 медработникам и водителям скорой помощи, попадающим в эту категорию, зачислены доп выплаты. В общей сумме на 86,2 млн рублей, - пояснили власти ХМАО.

Добавим, что в случае, если не поступила положенная выплата или поступила не в полном размере, то можно сообщить об этом на горячую линию депздрава ХМАО: 8-800-100-86-03.

ИСТОЧНИК KP.RU