Большинство новых случаев заражения коронавирусом вновь произошли в Сургутском районе

19 Май 2020 2020-05-19T10:51:43+03:00

Медики делают все необходимое для локализации инфекции

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В Югре лабораторно подтверждены 56 новых случаев заболевания коронавирусом в 8 муниципалитетах. География распространения инфекции такова:

- Нефтеюганский район – 1, Сургутский район – 28, Сургут – 8, Нефтеюганск – 5, Нижневартовск – 7, Мегион – 2, Когалым – 3, Покачи – 2, - пояснила замруководителя Роспотребнадзора по ХМАО Инна Кудрявцева. Напомним, что всего в регионе лабораторно подтвержденных случаев инфекции - 1308.

По возрастной структуре новые случаи распределены следующим образом: дети – 2, 18-29 – 9, 30-49 – 22, 50-64 – 19,- старше 65 лет – 4. По местам инфицирования: завозных - 2 случая, из ранее установленных очагов – 37 случаев, в 17 случаях контакт устанавливается.

По клинической структуре: в состоянии пневмонии – 26 случаев, с симптомами ОРВИ - 22 случая, в бессимптомной форме заболевания – 8.

ИСТОЧНИК KP.RU