2020-05-19T10:51:43+03:00
Коронавирус Covid-19

Большинство новых случаев заражения коронавирусом вновь произошли в Сургутском районе

Медики делают все необходимое для локализации инфекции
Руслан Савинов
Поделиться:
Большинство новых случаев заражения коронавирусом вновь произошли в Сургутском районеБольшинство новых случаев заражения коронавирусом вновь произошли в Сургутском районеФото: pixabay.com
Изменить размер текста:

В Югре лабораторно подтверждены 56 новых случаев заболевания коронавирусом в 8 муниципалитетах. География распространения инфекции такова:

- Нефтеюганский район – 1, Сургутский район – 28, Сургут – 8, Нефтеюганск – 5, Нижневартовск – 7, Мегион – 2, Когалым – 3, Покачи – 2, - пояснила замруководителя Роспотребнадзора по ХМАО Инна Кудрявцева. Напомним, что всего в регионе лабораторно подтвержденных случаев инфекции - 1308.

По возрастной структуре новые случаи распределены следующим образом: дети – 2, 18-29 – 9, 30-49 – 22, 50-64 – 19,- старше 65 лет – 4. По местам инфицирования: завозных - 2 случая, из ранее установленных очагов – 37 случаев, в 17 случаях контакт устанавливается.

По клинической структуре: в состоянии пневмонии – 26 случаев, с симптомами ОРВИ - 22 случая, в бессимптомной форме заболевания – 8.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Югре добудут 12-миллиардную тонну нефти
Кардиодиспансер Сургута разместил три отделения СОКБ
Большегруз и легковушка столкнулись в Нефтеюганском районе
Вартовчанин принял звук телевизора за террористический акт
Более полутысячи югорчан за неделю пострадали от укусов клещей
Воду в Нижневартовске станут очищать ультрафиолетом вместо хлора
В Октябрьский район назначили нового прокурора
Трасса в 4 полосы соединит Нефтеюганское шоссе и Сургут
В ХМАО в 2020 году раскрыли деятельность 44 коррупционеров
Большинство новых случаев заражения коронавирусом вновь произошли в Сургутском районе
В Югре насчитали 53 нарушения правил охоты
Культурная онлайн-программа на 19 мая для югорчан на самоизоляции
Обещанного 5 лет ждут: 41 югорских дольщика наконец вселились в долгострой
Третья партия средств индивидуальной защиты для медиков прибыла в Югру
Медикам Югры увеличили размеры выплат
На Аэрофлотской в Сургуте сбили пешехода
Госавтоинспекторы ХМАО за неделю выявили почти полторы сотни пьяных водителей
В Федоровском Сургутского района оборудовали обсерватор в детсаду
В трех муниципальных образованиях Югры усилили карантинные меры
Погода в Югре 19 мая: дождь, гроза, местами туман
У Лангепаса появился новый прокурор
В мясе птицы в Сургуте выявили остатки антибиотиков
Алексей Горбунов назначен на должность прокурора Когалыма
Когда начнется летняя оздоровительная кампания для детей в Сургуте?
Югорчанин убил отца утюгом ради денег
К обработке против клещей приступили в Когалыме
Югорчане почтили память умерших от СПИДа
Губернатор ХМАО рассказала о ходе расселения аварийного жилья