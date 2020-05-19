Еще два югорчанина скончались от коронавируса

Два человека с лабораторно подтвержденным COVID-19 скончались в Сургутской окружной клинической больнице.

- Возраст пациентов - 61 год и 75 лет, оба - из Сургутского района. Лечение осложнялось сопутствующими заболеваниями. Медики сделали все возможное для спасения их жизни, - пояснили в пресс-службе депздрава по ХМАО.

- Соблюдайте все необходимые меры безопасности. При первых признаках заболевания обратитесь на единую горячую линию региона - 8 800 301 68 88, - призывают югорчан врачи.

Добавим, что всего в регионе к сегодняшнему дню зафиксировано 11 смертей, а выздоровело 453 человека.