2020-05-19T12:03:11+03:00
Коронавирус Covid-19

Еще два югорчанина скончались от коронавируса

Возраст пациентов - 61 год и 75 лет
Руслан Савинов
Поделиться:
Еще два югорчанина скончались от коронавирусаЕще два югорчанина скончались от коронавирусаФото: pixabay.com
Изменить размер текста:

Два человека с лабораторно подтвержденным COVID-19 скончались в Сургутской окружной клинической больнице.

- Возраст пациентов - 61 год и 75 лет, оба - из Сургутского района. Лечение осложнялось сопутствующими заболеваниями. Медики сделали все возможное для спасения их жизни, - пояснили в пресс-службе депздрава по ХМАО.

- Соблюдайте все необходимые меры безопасности. При первых признаках заболевания обратитесь на единую горячую линию региона - 8 800 301 68 88, - призывают югорчан врачи.

Добавим, что всего в регионе к сегодняшнему дню зафиксировано 11 смертей, а выздоровело 453 человека.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Гостиницы и рестораны ХМАО начнут работу на третьем этапе снятия ограничений
В Югре добудут 12-миллиардную тонну нефти
Кардиодиспансер Сургута разместил три отделения СОКБ
Большегруз и легковушка столкнулись в Нефтеюганском районе
Вартовчанин принял звук телевизора за террористический акт
Более полутысячи югорчан за неделю пострадали от укусов клещей
Воду в Нижневартовске станут очищать ультрафиолетом вместо хлора
В Октябрьский район назначили нового прокурора
Трасса в 4 полосы соединит Нефтеюганское шоссе и Сургут
В ХМАО в 2020 году раскрыли деятельность 44 коррупционеров
Большинство новых случаев заражения коронавирусом вновь произошли в Сургутском районе
В Югре насчитали 53 нарушения правил охоты
Культурная онлайн-программа на 19 мая для югорчан на самоизоляции
Обещанного 5 лет ждут: 41 югорских дольщика наконец вселились в долгострой
Третья партия средств индивидуальной защиты для медиков прибыла в Югру
Медикам Югры увеличили размеры выплат
На Аэрофлотской в Сургуте сбили пешехода
Госавтоинспекторы ХМАО за неделю выявили почти полторы сотни пьяных водителей
В Федоровском Сургутского района оборудовали обсерватор в детсаду
В трех муниципальных образованиях Югры усилили карантинные меры
Погода в Югре 19 мая: дождь, гроза, местами туман
У Лангепаса появился новый прокурор
В мясе птицы в Сургуте выявили остатки антибиотиков
Алексей Горбунов назначен на должность прокурора Когалыма
Когда начнется летняя оздоровительная кампания для детей в Сургуте?
Югорчанин убил отца утюгом ради денег
К обработке против клещей приступили в Когалыме
Югорчане почтили память умерших от СПИДа
Губернатор ХМАО рассказала о ходе расселения аварийного жилья