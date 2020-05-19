Кардиодиспансер Сургута разместил три отделения СОКБ

19 Май 2020 2020-05-19T15:24:09+03:00

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Сургутский кардиодиспансер разместил три отделения окружной клинической больницы по причине временного перепрофилирования 9-этажного корпуса медучреждения, в котором открывают дополнительные инфекционные палаты для пациентов с коронавирусом.

- Наша стратегия – это работа в команде. Когда возникла необходимость размещения терапевтических отделений Сургутской окружной клинической больницы, мы провели аудит существующих ресурсов и приступили к реализации этой задачи, - сообщила депутат Думы ХМАО Ирина Урванцева.

Отделения кардиологии, эндокринологии и неврологии (за исключением лечения больных с острым нарушением мозгового кровообращения) разместились в двух корпусах Кардиоцентра. Госпитализация круглосуточная. Пациенты поступают как в экстренном, так и плановом порядке.

Добавим, что в Окружном кардиодиспансере для родственников пациентов работает стол справок ежедневно с 8:00 до 19:00 - (3462) 52 85 89, 52 85 91.

ИСТОЧНИК KP.RU