Кардиодиспансер Сургута разместил три отделения СОКБ
Сургутский кардиодиспансер разместил три отделения окружной клинической больницы по причине временного перепрофилирования 9-этажного корпуса медучреждения, в котором открывают дополнительные инфекционные палаты для пациентов с коронавирусом.
- Наша стратегия – это работа в команде. Когда возникла необходимость размещения терапевтических отделений Сургутской окружной клинической больницы, мы провели аудит существующих ресурсов и приступили к реализации этой задачи, - сообщила депутат Думы ХМАО Ирина Урванцева.
Отделения кардиологии, эндокринологии и неврологии (за исключением лечения больных с острым нарушением мозгового кровообращения) разместились в двух корпусах Кардиоцентра. Госпитализация круглосуточная. Пациенты поступают как в экстренном, так и плановом порядке.
Добавим, что в Окружном кардиодиспансере для родственников пациентов работает стол справок ежедневно с 8:00 до 19:00 - (3462) 52 85 89, 52 85 91.
ИСТОЧНИК KP.RU