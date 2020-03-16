Итоги недели: публикуем главные новости Югры с 9 по 15 марта 2020 года

Доброго утра, дорогие югорчане! По доброй традиции каждый понедельник мы открываем нашей (и надеемся Вашей тоже) любимой рубрикой «Итоги недели». В этом материале вы узнаете главные новости из жизни Ханты-Мансийского автономного округа, которые произошли с 9 по 15 марта 2020 года. Специально для тех, кто пропустил главные новости минувшей недели, наш краткий и информативный дайджест.

1. Неделя началась напряженно. Жители отдаленного югорского поселка перекрыли дорогу, не пропуская мусоровозы на свалку. Самосвалам регоператора пришлось развернуться и уехать назад. Мусорная реформа в действии пришлась не по нраву жителям отдаленного и труднодоступного поселка Югры Саранпауль Березовского района. Чтобы решить возникший конфликт региональный оператор инициировал открытое обсуждение возникшей проблемы с местными жителями. Мы следим за развитием ситуации.

2. Приятная новость: оленеводы Сургутского района стали лучшими в ХМАО. В Ханты-Мансийске состоялся шестой конкурс профессионального мастерства среди оленеводов региона на кубок губернатора Югры. Всем известно, что оленеводство – основа жизненного уклада, культуры народов севера. К тому же это отличный повод насладиться ушедшей зимой и подготовиться к вступлению весны в полные права.

3. Уникальный случай прогремел на всю Россию. Сургутянин смог принять срочные роды жены дома благодаря онлайн-помощи. На пульт диспетчера приема вызовов Светланы Катаевой в 4 часа утра поступил звонок от мужчины, который кричал: «Жена уже совсем рожает!». Слаженные действия мужчины и диспетчера скорой медицинской помощи позволили правильно выполнить акушерские действия. Отметим, что в истории службы скорой помощи роды в режиме «oнлайн» принимались впервые.

«Жена уже совсем рожает!»

4. Еще одна хорошая новость из Сургута.«Кедровый лог» станет точкой притяжения скейтеров и просто горожан, которые любят гулять на свежем воздухе. Первый этап реновации парка практически завершен. Уже обновлена главная аллея и построена площадка для отдыха. На площадке: скамейки, урны, качели и инсталляция «Экопарк Кедровый Лог».

5. Надоевший всем коронавирус не сходит с первых полос. Для предотвращения пандемии инфекции в ХМАО был отменен Международный Югорский лыжный марафон. По предварительным данным его перенесли на ноябрь.

А в Сургуте отменены все культурно-массовые мероприятия. С 14 марта в городе отменены все массовые развлекательные мероприятия для детей, а спортивные соревнования будут проходить без зрителей. К настоящему моменту 27 классов в школах Сургута перевели на дистанционное обучение, всю программу они проходят полностью.

6. Самой радостной новость недели стало то, что сбор денег на лечение Юлианы Сырцевой из Югорска закрыт. Вся необходимая сумма собрана.

Вся необходимая сумма собрана

- Мы с трепетом в сердце ждали этих заветных слов – сбор закрыт. В начале пути сумма казалась невероятной, недосягаемой.... Но с каждой минутой росла вера в то, что это свершится! Сердце каждого, кто выдвинулся в этот нелегкий путь, сейчас ликует и плачет. Юлиана будет жить! Огромная благодарность каждому!

- Юлианна объединила нас!!! В единстве сила!!! Спасибо милая куколка за все!!! Скорее поправляйся!!!, - писали югорчане в соцсетях.