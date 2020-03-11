Сургутянин смог принять срочные роды жены дома благодаря онлайн-помощи

11 Март 2020 2020-03-11T09:33:48+03:00

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На пульт диспетчера приема вызовов Светланы Катаевой 9 марта в 4 часа утра поступил звонок от мужчины, который кричал: «Жена уже совсем рожает!». Подробности случая сообщила пресс-служба депздрава ХМАО.

Светлана Катаева в оперативном режиме координировала действия мужчины для принятия срочно протекающих родов.

- Слаженные действия мужчины под дистанционным контролем диспетчера скорой медицинской помощи позволили правильно выполнить акушерское пособие и в режиме «онлайн» принять роды. Родился прекрасный мальчик, - сообщили в региональном депздраве.

Вскоре новорожденного и его маму перевезли в Сургутский клинический перинатальный центр. В настоящее время они чувствуют себя хорошо.

Добавим, что случаи родов на дому в присутствии бригад скорой помощи встречаются часто: в среднем, в год бригады принимают от 10 до 20 родов. Однако в истории службы скорой помощи роды в режиме «oнлайн» принимались впервые.

ИСТОЧНИК KP.RU