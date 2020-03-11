Сургутянин смог принять срочные роды жены дома благодаря онлайн-помощи
На пульт диспетчера приема вызовов Светланы Катаевой 9 марта в 4 часа утра поступил звонок от мужчины, который кричал: «Жена уже совсем рожает!». Подробности случая сообщила пресс-служба депздрава ХМАО.
Светлана Катаева в оперативном режиме координировала действия мужчины для принятия срочно протекающих родов.
- Слаженные действия мужчины под дистанционным контролем диспетчера скорой медицинской помощи позволили правильно выполнить акушерское пособие и в режиме «онлайн» принять роды. Родился прекрасный мальчик, - сообщили в региональном депздраве.
Вскоре новорожденного и его маму перевезли в Сургутский клинический перинатальный центр. В настоящее время они чувствуют себя хорошо.
Добавим, что случаи родов на дому в присутствии бригад скорой помощи встречаются часто: в среднем, в год бригады принимают от 10 до 20 родов. Однако в истории службы скорой помощи роды в режиме «oнлайн» принимались впервые.
ИСТОЧНИК KP.RU