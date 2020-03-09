Жители отдаленного югорского поселка перекрыли дорогу, не пропуская мусоровозы на свалку
Мусорная реформа в действии пришлась не по нраву жителям отдаленного и труднодоступного поселка Югры Саранпауль Березовского района. Накануне вечером они вышли на дорогу и перекрыли путь пяти самосвалам, груженым мусором и движущимся в направлении их полигона ТКО.
Ранее пресс-служба единого регионального оператора по обращению с ТКО АО «Югра Экология» рассказывала, что в труднодоступных поселках Югры регоператор будет работать по особенному графику. Сначала весь мусор будет складироваться на накопительных площадках, а затем вывозиться во время навигации в места переработки. Вывоз отходов с полигонов там будет осуществляться не реже одного раза в 11 месяцев.
Свалку в поселке Саранпауль регоператор превратил в накопительную площадку ТКО с поселков Саранпауль, Хулимсунт и др. населенных пунктов. Такой расклад пришелся не по нраву саранпаульцам и они вышли на дорогу.
- Поселок Саранпауль выбрали, как полигон свалки мусора. Свалка находится на верховье нерестовой реки Ляпинь. Первые колонны самосвалов с мусором прибыли на временное хранение отходов в село из поселка Хулимсунт, что расположен за сотню км от Саранпауля. Как будто сюда завезли временно хранить, а потом по реке увезут в Сургут. Явная сказка для дураков. Жители встали защищать свою территорию, - пишет в «Фейсбук» местный житель Усик Маркосян.
По его словам, пять самосвалом с мусором не смогли проехать на свалку и были вынуждены развернуться. В 22:30 они покинули поселок груженые отходами.
Получить комментарий от регоператора на данный момент не удалось.
Жители югорского поселка не пропустили на свалку самосвалы с мусором.
ИСТОЧНИК KP.RU