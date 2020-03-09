Жители отдаленного югорского поселка перекрыли дорогу, не пропуская мусоровозы на свалку

9 Март 2020 2020-03-09T13:34:34+03:00

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Мусорная реформа в действии пришлась не по нраву жителям отдаленного и труднодоступного поселка Югры Саранпауль Березовского района. Накануне вечером они вышли на дорогу и перекрыли путь пяти самосвалам, груженым мусором и движущимся в направлении их полигона ТКО.

Ранее пресс-служба единого регионального оператора по обращению с ТКО АО «Югра Экология» рассказывала, что в труднодоступных поселках Югры регоператор будет работать по особенному графику. Сначала весь мусор будет складироваться на накопительных площадках, а затем вывозиться во время навигации в места переработки. Вывоз отходов с полигонов там будет осуществляться не реже одного раза в 11 месяцев.

Свалку в поселке Саранпауль регоператор превратил в накопительную площадку ТКО с поселков Саранпауль, Хулимсунт и др. населенных пунктов. Такой расклад пришелся не по нраву саранпаульцам и они вышли на дорогу.

- Поселок Саранпауль выбрали, как полигон свалки мусора. Свалка находится на верховье нерестовой реки Ляпинь. Первые колонны самосвалов с мусором прибыли на временное хранение отходов в село из поселка Хулимсунт, что расположен за сотню км от Саранпауля. Как будто сюда завезли временно хранить, а потом по реке увезут в Сургут. Явная сказка для дураков. Жители встали защищать свою территорию, - пишет в «Фейсбук» местный житель Усик Маркосян.

По его словам, пять самосвалом с мусором не смогли проехать на свалку и были вынуждены развернуться. В 22:30 они покинули поселок груженые отходами.

Получить комментарий от регоператора на данный момент не удалось.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="400" height="224" src="https://www.ugra.kp.ru/video/embed/765388" frameborder="0"></iframe> Жители югорского поселка не пропустили на свалку самосвалы с мусором.

ИСТОЧНИК KP.RU