2020-03-09T13:34:34+03:00
Общество

Жители отдаленного югорского поселка перекрыли дорогу, не пропуская мусоровозы на свалку

Самосвалам пришлось развернуться и уехать назад [видео]
Алена Кульмухаметова
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Жители отдаленного югорского поселка перекрыли дорогу, не пропуская мусоровозы на свалку. Фото из "Фейсбук" Усика МартиросянаЖители отдаленного югорского поселка перекрыли дорогу, не пропуская мусоровозы на свалку. Фото из "Фейсбук" Усика Мартиросяна
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Мусорная реформа в действии пришлась не по нраву жителям отдаленного и труднодоступного поселка Югры Саранпауль Березовского района. Накануне вечером они вышли на дорогу и перекрыли путь пяти самосвалам, груженым мусором и движущимся в направлении их полигона ТКО.

Ранее пресс-служба единого регионального оператора по обращению с ТКО АО «Югра Экология» рассказывала, что в труднодоступных поселках Югры регоператор будет работать по особенному графику. Сначала весь мусор будет складироваться на накопительных площадках, а затем вывозиться во время навигации в места переработки. Вывоз отходов с полигонов там будет осуществляться не реже одного раза в 11 месяцев.

Свалку в поселке Саранпауль регоператор превратил в накопительную площадку ТКО с поселков Саранпауль, Хулимсунт и др. населенных пунктов. Такой расклад пришелся не по нраву саранпаульцам и они вышли на дорогу.

- Поселок Саранпауль выбрали, как полигон свалки мусора. Свалка находится на верховье нерестовой реки Ляпинь. Первые колонны самосвалов с мусором прибыли на временное хранение отходов в село из поселка Хулимсунт, что расположен за сотню км от Саранпауля. Как будто сюда завезли временно хранить, а потом по реке увезут в Сургут. Явная сказка для дураков. Жители встали защищать свою территорию, - пишет в «Фейсбук» местный житель Усик Маркосян.

По его словам, пять самосвалом с мусором не смогли проехать на свалку и были вынуждены развернуться. В 22:30 они покинули поселок груженые отходами.

Получить комментарий от регоператора на данный момент не удалось.

Жители югорского поселка не пропустили на свалку самосвалы с мусором.

ИСТОЧНИК KP.RU

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